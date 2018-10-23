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K-Pet Ligleri 5.hafta Sonuçları Ve Puan Durumları
Çetinkaya – Merit A. Yeşilova 1 – 0
Gönyeli – Mağusa Türk Gücü 5 – 1
Girne Halk Evi – Lefke 3 – 0
Gençler Birliği – Baf Ülkü Yurdu 0 – 0
Türk Ocağı – Küçük Kaymaklı 6 – 0
Esentepe – Doğan Türk Birliği 0 – 5
Binatlı – Cihangir 0 – 2
Gençlik Gücü – Yenicami Ertelendi
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
K-Pet 1.Lig
Hamitköy – Göçmenköy 3 – 1
Bostancı Bağcıl – Çanakkale 4 – 0
Mormenekşe – Akova 0 – 4
Yonpaş Dumlupınar – Yalova 1 – 1
Yeniboğaziçi – Düzkaya 1 – 2
Değirmenlik – Ozanköy 0 – 2
Maraş – Mesarya 0 – 1
Karşıyaka – Doğancı 1 – 0
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans