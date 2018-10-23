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K-Pet Ligleri 5.hafta Sonuçları Ve Puan Durumları
22 Ekim 2018 Pazartesi Saat 10:34

K-Pet Ligleri 5.hafta Sonuçları Ve Puan Durumları

Çetinkaya - Merit A. Yeşilova          1 - 0 Gönyeli - Mağusa Türk Gücü           5 - 1 Girne Halk Evi - Lefke                      3 - 0 Gençler Birliği - Baf Ülkü Yurdu     0 - 0 Türk Ocağı - Küç

Çetinkaya – Merit A. Yeşilova          1 – 0

Gönyeli – Mağusa Türk Gücü           5 – 1

Girne Halk Evi – Lefke                      3 – 0

Gençler Birliği – Baf Ülkü Yurdu     0 – 0

Türk Ocağı – Küçük Kaymaklı          6 – 0

Esentepe – Doğan Türk Birliği          0 – 5

Binatlı – Cihangir                              0 – 2

Gençlik Gücü – Yenicami                 Ertelendi

 

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

 

 

K-Pet 1.Lig

Hamitköy – Göçmenköy                    3 – 1

Bostancı Bağcıl – Çanakkale             4 – 0

Mormenekşe – Akova                       0 – 4

Yonpaş Dumlupınar – Yalova           1 – 1

Yeniboğaziçi – Düzkaya                    1 – 2

Değirmenlik – Ozanköy                     0 – 2

Maraş – Mesarya                               0 – 1

Karşıyaka – Doğancı                         1 – 0

 

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

 

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K-Pet Ligleri 5.hafta Sonuçları Ve Puan Durumları Haberi

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