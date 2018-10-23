Başkent Derbisine Yağmur Engeli

K-PET Süper Lig’de bugün oynanması gereken Gençlik Gücü – Yenicami derbisi ertelendi.

Şiddetli yağmur sonucu Şht Hüseyin Ruso Stadı adeta göle dönerken, zemin maç oynanamayacak duruma geldi. Maçtan 20 dakika önce sahaya gelen maçın hakemi Utku Hamamcıoğlu sahayı inceledi ve topun sahada sekip sekmediğine ve zeminde gidip gitmediğini kontrol etmesinin ardından maçın gözlemcisi Mehmet Özbilgehan ile de istişare ederek saha zeminin futbol oynamaya elvirşi olmadığına kanaat getirerek maçı tatil etti.

Stada gelen yollarda da su seviyesi çok yükseldiği için görevliler ve taraftarlar da stada ulaşamadılar.

Karşılaşma Çarşamba günü aynı sahada saat 15.30’da oynanacak.