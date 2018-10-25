25 Ekim 2018 Perşembe
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Türkiye Cumhuriyeti’Nin Kuruluş Yıl Dönümü Törenlerle Kutlanacak
24 Ekim 2018 Çarşamba Saat 16:48

Türkiye Cumhuriyeti’Nin Kuruluş Yıl Dönümü Törenlerle Kutlanacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıl dönümü, KKTC’de de törenlerle kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefkoşa ilçeleri ile diğer bazı yerlerde törenler düzenlenec

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıl dönümü, KKTC’de de törenlerle kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefkoşa ilçeleri ile diğer bazı yerlerde törenler düzenlenecek.

Kutlamalar, 28 Ekim Pazar günü Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bayrak Radyo Televizyonu’ndan saat 13.00’te yapacağı konuşmayla başlayacak. Konuşmanın ardından 21 pare top atışı yapılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay resepsiyon verecek. Büyükelçilik İkametgâhı’nda yer alacak resepsiyon, saat 19.00’da başlayacak.

İlçelerde de törenler düzenlenecek.

LEFKOŞA

Lefkoşa’daki tören, saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda yer alacak. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulacağı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, ardından bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek, daha sonra Anıt Özel Defteri imzalanacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilk tören, saat 11.00’de Zafer Anıtı’nda yapılacak. Zafer Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiir okunması ardından tamamlanacak.

İkinci tören ise saat 11.30’da şenlik havasında kortej eşliğinde Sulu Çember’den başlayarak, İsmet İnönü Bulvarı Lemar önünde devam edecek.

Yürüyüş ardından Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konser verecek ve gösteriler yapılacak.

GİRNE
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Girne’de de tören düzenlenecek. Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, Saygı Marşı, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Tören yürüyüşü ise, saat 16.00’da Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Atatürk Anıtı önünde sona erecek. Yürüyüş sonunda Atatürk Anıtı’nda bando konseri yer alacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki ilk tören, Atatürk Anıtı önünde saat 11.45’te çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.

Buradaki törenin ardından, ikinci tören Müze önünde yapılacak. Bu törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. Tören, şiir ve halk dansları gösterisinden sonra geçit töreniyle sona erecek.

İSKELE

İskele’deki tören, saat 09.45’te İskele Belediyesi önünden, Ecevit Meydanı Atatürk Anıtı önünde tamamlanacak kortejle başlayacak.
Protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasını, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi izleyecek.
Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Bando Konseri, şiirlerin okunması, halk dansları ve horon gösterisinin ardından tören sona erecek.

LEFKE

Öte yandan Lefke’de yapılacak tören Atatürk Anıtı önünde saat 09.30’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.
Tören halkın bayramının kutlanması, günün anlam ve önemini belirten konuşma ardından şiirlerin okunması, halk dansları gösterisi ve bando konseriyle sona erecek.

MEHMETÇİK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıl dönümü dolayısıyla Mehmetçik’te de tören düzenlenecek.

Tören, Mehmetçik Park Alanı’ndaki Belediye Gazinosu önünde saat 09.30’da çelenklerin Atatürk Anıtı’na konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.
Törende konuşmalar yapılacak ve şiirler okunacak.

TÖREN YÜRÜYÜŞLERİ VE BANDO KONSERLERİ

Öte yandan Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tören Yürüyüşü ve Bando konserleri yapılacak.

Yürüyüş ve konser programı şöyle;

Lefke’de saat 09.45’te Lefke Polis Binası-Asmalı Kahve, İskele’de saat 10.00’da İskele Belediye Binası-İskele Meydanı, Gazimağusa’da 11.30’da Sulu Çember-Yeni Lemar önü, Güzelyurt’ta saat 11.45’te Güzelyurt Kaymakamlığı-Askeri Kantin, Girne’de saat 15.00’de Girne Belediyesi Karşısı-Atatürk Anıtı, Lefkoşa’da ise saat 15.00’de Mehmet Akif Caddesi başlangıcı-Barbarlık Müzesi önü.

Bu haber toplam 1223 defa okunmuştur
Türkiye Cumhuriyeti’Nin Kuruluş Yıl Dönümü Törenlerle Kutlanacak Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans