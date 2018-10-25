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Tel-Sen, Telekomünikasyon Dairesi İle İlgili Eylem Yapacak
24 Ekim 2018 Çarşamba Saat 16:48

Tel-Sen, Telekomünikasyon Dairesi İle İlgili Eylem Yapacak

Tel-Sen, “Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi binasının Türkiye Büyükelçiliğine verileceği, Lefkoşa’daki ambarın da Kooperatif Merkez Bankası’nın kullanımına verileceği” gerekçesiyle yarın TÜRK-SEN’e bağlı sendikalarla prot

Tel-Sen, “Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi binasının Türkiye Büyükelçiliğine verileceği, Lefkoşa’daki ambarın da Kooperatif Merkez Bankası’nın kullanımına verileceği” gerekçesiyle yarın TÜRK-SEN’e bağlı sendikalarla protesto eylemi yapacağını açıkladı.

Açıklamaya göre, yarın saat 10:00’da Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacak; saat 10:15’te Daire Müdürlüğü’ne, saat 10.30’da Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü’ne ve saat 11:00’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na kınama yazısı verilecek ve “Kara Çelenk” bırakılacak.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yaptığı yazılı açıklamada, Sendika Yönetim Kurulu’nun, gerek Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nde yapılmak istenilen yer verme olayını, gerekse Lefkoşa’daki ambarın Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü kullanımına verilmesini asla kabul etmediğini ve grev dahil her türlü eylem kararı aldığını açıkladı.

Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı eleştirerek, Atakan’ın, göreve başladığı günden bu yana Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili elle tutulur gözle görülür hiçbir kazanıma imza atmadığını ve Daire’nin varlıklarını bir bir elden çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nden hizmet alan vatandaş ve Daire’de çalışanların Bakan’dan Daire’ye sahip çıkılmasını, daha ileriye götürülmesini beklediğini belirti.

Soysan, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü’nü de, Daire’ye ait varlıkların elden çıkmasına göz yumduğu, sessiz kaldığı ve imza attığı gerekçesiyle istifaya çağırdı.

Soysan, Yenişehir bölgesindeki yeni genel müdürlük binasına taşındığı günden bu yana Telekomünikasyon Dairesi’nin alanlarını bir bir almaya çalışan Kooperatif Merkez Bankası Müdürlüğünün kendi yapısına değer katarken toplumsal varlık olan Kıbrıs Türk halkının kuruşları ile oluşturulan Telekomünikasyon Dairesi’nin varlıklarının elinden çıkarılmasına ön ayak olduğunu savunarak, “Kooperatif Merkez Bankası Müdürlüğü derhal bu tavrından vazgeçmeli, tabiri caizse elini Daire’nin yakasından çekmelidir” dedi.

Telekomünikasyon Dairesinde yapılmak istenenin, ambarın Kooperatif Merkez Bankası’na verilmesi girişiminin bardağı taşırdığını, çalışanı çileden çıkardığını, çalışma barışını bozduğunu ifade den Soysan, “Bunlara sebebiyet veren Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğünü, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğünü ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığını şiddetle kınıyor ve almış oldukları bu karadan vazgeçmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Tel-Sen, Telekomünikasyon Dairesi İle İlgili Eylem Yapacak Haberi

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