Denktaş, Dağman Başkanlığı’Ndaki Güç-Sen Heyetini Kabul Etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Gümrük Çalışanları Sendikası heyetini kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman ziyarette, sendika olarak çalışanlarının sağlıklarını öncelikli kıldıklarını belirterek, sağlıksız koşulda çalışmanın yaratacağı tehlikelere dikkati çekti.

Dağman, Gazimağusa Serbest Liman içerisinde bulunan Gümrük Dairesi önüne yapılmak istenen Çimento Dolum Tesisinin özelde liman çalışanlarının sağlıkları başta olmak üzere çalışma koşullarını ciddi anlamda tehlike sokacağını dile getirdi. Ayrıca bu durumdan Mağusa halkının da etkileneceğini belirterek, konu hakkında önlem alınmasını istedi.

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, konuyu Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere birçok yetkili bakanın da bilgisine getirmek üzere randevu taleplerinde bulunduklarını açıkladı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise konuyu yakından takip edeceklerini söyledi.