Özyiğit, Tc Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’I Kabul Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit görev süresi ay sonunda sona erecekolan TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ı kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamay göre,Bakan Özyiğit, veda ziyareti çerçevesinde gerçekleşen kabuld