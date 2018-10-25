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“Ege Ve Akdeniz’De Oldu Bittiye Müsaade Etmeyeceğiz”
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası’nın konuğu oldu.
Doğu Akdeniz ve Ege’de Yunanistan ile yaşanan gerilimlerle ilgili konuşan Akar, Yunanistan’ın her türlü provokasyondan uzak durmasını beklediklerini söyledi.
Akar, “Türkiye’nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirleri alırız. Anlaşmalara aykırı, uluslararası hukuka aykırı, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de buna karşı ne yapacağımız açık ve net, tutumumuz bellidir. Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum” dedi.
Ordu ve Silahlı Kuvvetlerin caydırıcı olması konusundaki gayretlerin öncelikli olarak sürdürüldüğünü ifade eden Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendilerinin meseleleri, herhangi bir şekilde sıcak çatışmaya dönüşmeden, görüşme yoluyla ve barış yöntemleriyle çözmekten yana olduklarını söyledi.
Akar, “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yer almadığı hiçbir projenin bu bölgede başarılı olmasının, yaşamasının imkan ve ihtimali yoktur” dedi.
Akar, Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Doğu Akdeniz’deki arama çalışmaları ve Yunan gemisinin tacizine ilişkin olarak da açıklamalarda bulundu.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geminin uluslararası hukuka uygun şekilde bir çalışma yapacağını bildirdiklerini dile getirerek, “Ancak komşumuzun savaş gemisi tarafından taciz edildi ve biz gerekli tedbirleri aldık” dedi.
Barbaros Hayrettin Paşa gemisininçalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Akar, savaş gemilerinin de orada olduğunu ve tacize izin verilmeyeceğini belirtti.
Kaynakların adilane bir şekilde paylaşımından yana olduklarını söyleyen Akar, “Bir husus daha var. 2001’de SevillaÜnirversitesi’ninyaptğı bir çalışma var ve komşumuz bu akademik çalışmayı siyasi bir metne dönüştürmek istiyor. Sadece kırmızı bölümerin Türkiye’nin kullanımına yeşil bölümerin de kendilerine ait olduğu iddiasının peşindeler. Bunu kabul etmemiz mümkün değil ve bunu muhataplarımıza ifade ettik” dedi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans