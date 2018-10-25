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Kalın: Türkiye Doğu Akdeniz’Deki Haklarından Vazgeçmeyecek
24 Ekim 2018 Çarşamba Saat 16:48

Kalın: Türkiye Doğu Akdeniz’Deki Haklarından Vazgeçmeyecek

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Doğu Akdeniz’deki doğal gaz çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalın, “bizim Doğu Akdeniz

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Doğu Akdeniz’deki doğal gaz çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalın, “bizim Doğu Akdeniz istediğimiz Kıbrıs’ın etrafındaki ekonomik bölgelerde iki tarafın da ortak menfaatlerini esas alacak bir paylaşım modelinin geliştirilmesi dedi

“Rum tarafı fiili durum yaratmak suretiyle sondaj çalışmaları yapabilirken Türk tarafının, Kıbrıs tarafının, Türkiye’nin bundan kaçınması zaten düşünülemez” şeklinde konuşan Kalın , “Türkiye Doğu Akdeniz’deki doğal haklarından, uluslararası hukuktan doğan haklarından hiçbir zaman vazgeçmeyecek”dedi.

Kalın, “Kıbrıs çözüm sürecinden bağımsız olarak söylüyorum, burada çıkacak netice ne olursa olsun Türkiye Doğu Akdeniz’deki doğal haklarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarından hiçbir zaman vazgeçmeyecek.

Burada Rum tarafının şunu bilmesi lazım. Oradaki herhangi bir tasarruf, sondaj olur, başka konularla ilgili olur, Türkiye ve Kıbrıs tarafı, Kıbrıs Türkleri dikkate alınmadan, hesaba katılmadan hiçbir adımın atılması ne uluslararası hukuk açısından kabul edilebilir olacaktır ne de bizim böyle bir şeye müsaade etmemiz söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizim bilimsel araştırma gemilerimiz Fatih, Barbaros ve diğerleri bu bölgede sondaj çalışmalarına devam edecekler. Bununla ilgili gerekli tedbirler de her zaman alınmıştır, alınmaya devam devam edecektir.”dedi.

KKTC’de yeni bir üsle ilgili olarak da Kalın, “Böyle bir ayrı üs söz konusu değil ama orada bulunan askerlerimizin lojistik şartlarının iyileştirilmesi gibi dönem dönem yapılan birtakım güncellemeler söz konusudur. bu zutin olarak her zaman yaptığımız bir şey “dedi.

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Kalın: Türkiye Doğu Akdeniz’Deki Haklarından Vazgeçmeyecek Haberi

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