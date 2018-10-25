Sondaj Gerilimi…. Akar: Atılacak Hiçbir Adıma Müsaade Edilmeyecek

Doğu Akdeniz’dek doğal gaz arama çalışmalarındaki gerilim sürüyor.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türkiye’ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir” dedi.

Akar, Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz hafta Türk gemisine yönelik tacizle ilgili açıklama yaptı.

Akar “Kıbrıs’ta, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de, Türkiye’ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir” dedi.

Ateş Serbest 2018 Tatbikatında konuşan Savunma Bakanı, Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı bir projenin yaşama şansının olmadığını herkes tarafından bilinmesi gereğine dikkat çekerek, “provokasyondan kaçınmalıdır.” Dedi.

AA