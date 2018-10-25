Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’Na Ait  Terkedilmiş Araç Bulundu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul Sultangazi’de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na ait terkedilmiş bir araç bulundu.

Diplomatik plakalı araçta inceleme yapılacak. Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise Cemal Kaşıçı’nın kıyafetlerini giyen bir dublörün Konsolosluktan çıktığı görülüyor.

Aracın Kaşıkçı’nın kaybolmasından sonra otoparka bırakıldığı belirtiliyor. Konsolosluk yetkilileriyle varılacak mutabakatın ardından diplomatik plakalı araçta inceleme yapılacak.

Soruşturma kapsamında daha önceden konsolosluğa ait olan tüm araçlarda inceleme yapılmıştı.

Bu arada cinayet ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Amerikan yayın kuruluşu CNN, Kaşıkçı’nın kıyafetlerini giyen bir kişinin görüntüsünü yayınladı.

Cemal Kaşıçı’nın kıyafetlerini giyen kişinin, konsolosluğa 2 saat önce girdiği görülüyor. Arka kapıdan çıkmış ve üzerinde Kaşıkçı’nın kıyafetleri var.

Dublörün isminin Mustafa el Medeni olduğu belirtiliyor. İddiaya göre dublör Suudi istihbaratının 15 kişilik ekibinden biri.