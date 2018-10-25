Bodrum’Da Mülteci Teknesi Battı

Türkiye’nin Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında bu sabah 05.45 sıralarında 20 düzensiz göçmen taşıyan bir tekne battı. Hızla olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri deniz içerisinde yardım bekleyenleri botlara alarak karaya çık