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İsrail Askerleri Batı Şeria’Da Bir Filistinliyi Şehit Etti
24 Ekim 2018 Çarşamba Saat 16:49

İsrail Askerleri Batı Şeria’Da Bir Filistinliyi Şehit Etti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç şehit oldu. Cenin kentindeki sağlık kaynakları, İsrail askerlerinin, Tubas kentinin Tammun beldesinde açtığı ateş nedeniyle

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Tubas kentinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç şehit oldu.

Cenin kentindeki sağlık kaynakları, İsrail askerlerinin, Tubas kentinin Tammun beldesinde açtığı ateş nedeniyle göğsünden vurulan ve ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli Muhammed Beşarat’ın şehit olduğunu bildirdi.

Görgü tanıkları da Tammun’da İsrail güçleri ile onlarca Filistinli arasında çıkan olaylarda askerlerin, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini belirtti.

Olayla ilgili İsrail makamları ya da Filistin tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri bazı iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor ve askerler ile Filistinliler arasında olaylar çıkıyor.

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