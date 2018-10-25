Ergazi’De Şampiyonluk Yarışı

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 5.yarışı bu hafta sonu gerçekleşiyor. 27 – 28 Ekim Cumartesi ve Pazar günü toplamda iki gün sürecek ve 1,5 katsayı ile sezona puan verecek rallide ekipler toplam uzunluğu 67 km olan 8 özel etapta yarışacaklar. Toplamda 19 aracın start alacağı Ovgoroz Rallisi’nde servis alanı Ergazi Futbol Sahası’na kurulacak.

Gece etapları geçilecek

27 Ekim Cumartesi saat 15.30 da Ergazi’den start alacak olan rallide ekipler sırasıyla 2’şer kez Kilitkaya ve Ergazi gece etabını geçerek ilk günü tamamlayacak. 28 Ekim Pazar sabah saat 07.45’te kapalı otoparktan çıkacak olan ekipler 2 kez Kantara etabını, 2 kez de Turnalar etaplarını geçip Ergazi Köy Meydanı’nda finish görecekler.

Alptürk ve NETHOUSE RALLY TEAM lider

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi 23,5 puan farkla Sadık Bilgimer’in önünde lider konumda bulunurken, onu Fikri Macila ve Cahit Yetkili çok yakından takip ediyor. Takımlar şampiyonasında ise Nethouse Ralli Team, Macila Rally Team’in 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.

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