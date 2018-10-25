Yıldızlar Ligi Başladı

Masa Tenisinde Yıldızlar Ligine federasyon salonunda oynanan 1. Hafta maçlarıyla başlandı. Yıldız Erkeklerde 3’er ve Yıldız Kızlarda da 2’şer Ayak oynanan ilk haftada alınan sonuçlar şöyle; Yıldız Erkekler Ayak ASB (3-1)