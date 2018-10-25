Maç Saatleri Değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), maç saatleri ile ilgili düzenlemeye gitti. Yapılan açıklamada 6.haftadan itibaren maç saatlerinin 1 saat geriye alındığı duyuruldu. Buna göre K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçları 14.30'da baş