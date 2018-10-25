Birincilik Ydü’Nün

“Mehmet Özburak Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleşti ve YDÜ birinci oldu. Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Gençler Güreş Ligi’ne ait “Mehmet Özburak Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz haf