25 Ekim 2018 Perşembe
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yönlüer’İ Anacaklar
24 Ekim 2018 Çarşamba Saat 16:49

Yönlüer’İ Anacaklar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gönyeli Tenis Kulübü’nün birlikte organize ettiği Yusuf Yönlüer anısına yapılacak ve kendi yaş guruplarında en iyilerin yarışacağı Ciddi Home Yusuf Yönlüer Masterler Tenis Turnuvası 20-28 Ekim, 201

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gönyeli Tenis Kulübü’nün birlikte organize ettiği Yusuf Yönlüer anısına yapılacak ve kendi yaş guruplarında en iyilerin yarışacağı Ciddi Home Yusuf Yönlüer Masterler Tenis Turnuvası 20-28 Ekim, 2018 tarihleri arasında yapılıyor.

Bu yıl Ciddi Home Center Ltd. ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan tenis turnuvası, genelde Kıbrıs, özelde Gönyeli tenisine büyük emek sarf etmiş merhum antrenör Yusuf Yönlüer anısına 5.si düzenleniyor.

Bilindiği üzere, Masterler Tenis Turnuvası, yıl boyunca kendi yaş guruplarında ilk sekize girmiş olan 10-18 yaş arlıklarındaki kız ve erkek oyuncular arasında yapılan yılın en prestijli turnuvası olma özelliği taşıyor.

Ciddi Home Yusuf Yönlüer Masterler Tenis Turnuvası 20 Ekim, Cumartesi Yusuf Yönlüer’in eşi Ayşe Yönlüer ile ana sponsorun temsilcisi Amber Ciddi Arabacı arasında yapılan sembolik ‘başlama vuruşu’ ile maçlara başlandı.

 

İlk gün alınan sonuçlar aşağıdaki gibidir:

Eren Yılmaz-Arel Gücel

Zenan Kansu-Jasmin D. Şanlı

Emine Karagözlü-Mira Akay

Huriye Şık-Deniz S. Bodapati

Akay A. Sağkanat-Efe Gayı

Bora Erin-Enver A. Gencel

Irmak Erker-Hayat Çakmak

Göktuğ Gökbayrak-Adahan Duman

Mehmet Can-Koray A. Elmazoğlu

Ekin Karasu-Ayşen Şah

Berke c. Ekinci-Hazan A. Akhisar

Azra S. Yalkılıç-Seda Ö. Aşkın

Bu haber toplam 159 defa okunmuştur
Yönlüer’İ Anacaklar Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Gardiyanoğlu’Nda Finalistler Ydü Ve Gmbçs
Voleybolda 10. Metin Gardiyanoğlu Anı Turnuvası başladı. Dün gece oynanan karşılaşmalar neticesinde YDÜ ve GMBÇS finale yükseldiler. KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 voleybol sezonu öncesi hazırlık turnuvalarını...
Ergazi’De Şampiyonluk Yarışı
2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 5.yarışı bu hafta sonu gerçekleşiyor. 27 - 28 Ekim Cumartesi ve Pazar günü toplamda iki gün sürecek ve 1,5 katsayı ile sezona puan verecek rallide ekipler toplam uzunluğu 67 km olan 8 özel etapta ...
Yıldızlar Ligi Başladı
Masa Tenisinde Yıldızlar Ligine federasyon salonunda oynanan 1. Hafta maçlarıyla başlandı. Yıldız Erkeklerde 3’er ve Yıldız Kızlarda da 2’şer Ayak oynanan ilk haftada alınan sonuçlar şöyle; Yıldız Erkekler Ayak ASB     (3-1)  ...
Maç Saatleri Değişti
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), maç saatleri ile ilgili düzenlemeye gitti. Yapılan açıklamada 6.haftadan itibaren maç saatlerinin 1 saat geriye alındığı duyuruldu. Buna göre K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçları 14.30'da baş...
Birincilik Ydü’Nün
“Mehmet Özburak Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleşti ve YDÜ birinci oldu. Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Gençler Güreş Ligi’ne ait “Mehmet Özburak Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz haf...
Gençlerde Şampiyon Kktc
Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından altı ülkenin katılımı ile Acapulco Hotel’de gerçekleştirilen Avrupa Genç Takımlar Kupası KKTC Genç Milli Takımı’nın Şampiyonluğ...
Yönlüer’İ Anacaklar
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gönyeli Tenis Kulübü’nün birlikte organize ettiği Yusuf Yönlüer anısına yapılacak ve kendi yaş guruplarında en iyilerin yarışacağı Ciddi Home Yusuf Yönlüer Masterler Tenis Turnuvası 20-28 Ekim, 201...
K-Pet Ligleri 5.hafta Sonuçları Ve Puan Durumları
Çetinkaya - Merit A. Yeşilova          1 - 0 Gönyeli - Mağusa Türk Gücü           5 - 1 Girne Halk Evi - Lefke                      3 - 0 Gençler Birliği - Baf Ülkü Yurdu     0 - 0 Türk Ocağı - Küç...
Başkent Derbisine Yağmur Engeli
K-PET Süper Lig'de bugün oynanması gereken Gençlik Gücü - Yenicami derbisi ertelendi. Şiddetli yağmur sonucu Şht Hüseyin Ruso Stadı adeta göle dönerken, zemin maç oynanamayacak duruma geldi. Maçtan 20 dakika önce sahaya gelen maçın ...
Afrodisia 2018 Nefesleri Kesti
Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği “Magic Touch Afrodisia Cyprus Ralli-Raid 2018” offroad yarışı zorlu 4 günün ardından tamamlandı. Ralli, Raid ve Macera kategorilerinde birinciler belirlenirken yarış sonunda ödül töre...
Finalin Adı Ydü-Laü
18.Levent Soykut Anı Turnuvası’nda finale yükselen YDÜ ve LAÜ kadın takımları oldu. KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 18.Levent Soykut Anı Turnuvası’nda son finalistler dün gece oynanan kadın karşılaşmaları sonrasında ...
Magic Touch Afrodisia 2018 Start Aldı
Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği Afrodisia Cyprus Ralli-Raid 2018 Offroad Yarışı, Magic Touch’ın ana sponsorluğunda dün yapılan seremoni ile başladı. Ekipler startın ardından Yusuf Hüdan Seyirci Özel Etabı’nı geç...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans