Yönlüer’İ Anacaklar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gönyeli Tenis Kulübü’nün birlikte organize ettiği Yusuf Yönlüer anısına yapılacak ve kendi yaş guruplarında en iyilerin yarışacağı Ciddi Home Yusuf Yönlüer Masterler Tenis Turnuvası 20-28 Ekim, 2018 tarihleri arasında yapılıyor.

Bu yıl Ciddi Home Center Ltd. ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan tenis turnuvası, genelde Kıbrıs, özelde Gönyeli tenisine büyük emek sarf etmiş merhum antrenör Yusuf Yönlüer anısına 5.si düzenleniyor.

Bilindiği üzere, Masterler Tenis Turnuvası, yıl boyunca kendi yaş guruplarında ilk sekize girmiş olan 10-18 yaş arlıklarındaki kız ve erkek oyuncular arasında yapılan yılın en prestijli turnuvası olma özelliği taşıyor.

Ciddi Home Yusuf Yönlüer Masterler Tenis Turnuvası 20 Ekim, Cumartesi Yusuf Yönlüer’in eşi Ayşe Yönlüer ile ana sponsorun temsilcisi Amber Ciddi Arabacı arasında yapılan sembolik ‘başlama vuruşu’ ile maçlara başlandı.

İlk gün alınan sonuçlar aşağıdaki gibidir:

Eren Yılmaz-Arel Gücel

Zenan Kansu-Jasmin D. Şanlı

Emine Karagözlü-Mira Akay

Huriye Şık-Deniz S. Bodapati

Akay A. Sağkanat-Efe Gayı

Bora Erin-Enver A. Gencel

Irmak Erker-Hayat Çakmak

Göktuğ Gökbayrak-Adahan Duman

Mehmet Can-Koray A. Elmazoğlu

Ekin Karasu-Ayşen Şah

Berke c. Ekinci-Hazan A. Akhisar

Azra S. Yalkılıç-Seda Ö. Aşkın