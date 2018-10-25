Mağusa Kültür Derneği, Fotoğraf Kulübü Aktiviteleri başladı.Bu çerçevede her ay düzenlenecek olan fotoğraf söyleşilerine de yer verilecek.

Fotoğraf Kulübü aktiviteleri kapsamında bu akşam makro fotoğrafta uzmanlığı dünyaca kanıtlanmış ödüllü Kıbrıslı fotoğrafçı Hasan Bağlar’ın katılımıyla aktivitelerin açılışı gerçekleştirildi. İlki Mağusa Kültür Derneğinde düzenlenen Fotoğraf söyleşileri etkinliğine , çok sayıda sanatsever katıldı.

Gecede fotoğrafçılık üzerine duygu, düşünce ve anılarını paylaşan ünlü fotoğrafçı Hasan Bağlar, 10 yıldır fotoğrafçılıkla uğraştığını, artık fotoğrafçılığın yaşamının bir parçası olduğunu belirterek, fotoğrafçılık sayesinde birçok yarışmalarda başarı elde ettiğini ve başarıyla mutluluğu elde ettiğini söyledi.

Bağlar daha sonra fotoğrafçılık yaşamı süresince doğada çektiği fotoğraflardan oluşan ” Doğanın Kalbine Yolculuk” adlı slayt gösterisini davetlilerin beğenisine sundu.Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları da dernekte 27 yıldır, üç kuşak bir arada üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, fotoğrafçılık kulübünün çalışmalarının devamını diledi.

Cumaoğlulları ünlü fotoğrafçı Hasan Bağlar’ı aralarında görmekten duyduğu mutluluğu da dile getirerek, kendisine teşekkür belgesi ve el işi armağan takdim etti.