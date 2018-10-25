16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali sürüyor.Festival programına göre bu akşam Yunan Soprano Vassia Alati ile Türk Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ’ın Konseri var.

Konser Bellapais Manastırı’ nda saat 20.30’ da başlayacak.

Konserde Schubert, Schumann, Wolf ve Liszt’ in soprano ve piyano için seçkin şarkılarının yanı sıra Ravel’ in Greek Song’ ları, Yunan besteci Samaras’ın Nanourisma’ sı ve Fazıl Say’ın ilk şarkılarından yapıtlar seslendirilecek.

16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 16 Kasım’a kadar devam edecek.

Biletler, 50TL karşılığında Deniz Plaza’lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve Konser girişinden temin edilebiliyor.