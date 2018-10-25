İngiliz Ressam Hessenberg, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’Nde

İngiliz ressam Christina Hessenberg’in, 44 eserinin yer aldığı resim sergisi, dün akşam Girne Belediyesi Sanat Galerisinde açıldı.Açılışta konuşan Christina Hessenberg, 1985 yılından bu yana Kıbrıs adasına yerleştiğini belirterek, yaptığı resim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hessenberg, Resim çalışmalarında kendisini cesaretlendiren, serginin gerçekleşmesine katkı koyan başta Girne belediyesi olmak üzere , herkese teşekkür etti.

Sergide, 30 yıldır yaşamını Kıbrısta sürdüren İngiliz ressam Christina Hessenberg’in,kurşun kalem ve pastel boya kullanarak hayat verdiği, peyzaj, natürmort , doğa ve insan resimlerinden oluşan sergisinde 44 eser yer alıyor..

Christina Hessenberg kişisel sergisi, 23 Ekim-03 Kasım 2018 tarihlerinde hafta içi 10:00-17:00, Cumartesi günleri ise 10:00-15:00 saatleri arasında Girne Sanat Galerisi’nde gezilebilecek.

Sergi, Pazar günleri ve 29 Ekim Pazartesi günü kapalı olacak.