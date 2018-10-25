25 Ekim 2018 Perşembe
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İngiliz Ressam Hessenberg, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’Nde
24 Ekim 2018 Çarşamba Saat 16:50

İngiliz Ressam Hessenberg, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’Nde

İngiliz ressam Christina Hessenberg’in, 44 eserinin yer aldığı resim sergisi, dün akşam Girne Belediyesi Sanat Galerisinde açıldı.Açılışta konuşan Christina Hessenberg, 1985 yılından bu yana Kıbrıs adasına yerleştiğini belirterek, y

İngiliz ressam Christina Hessenberg’in, 44 eserinin yer aldığı resim sergisi, dün akşam Girne Belediyesi Sanat Galerisinde açıldı.Açılışta konuşan Christina Hessenberg, 1985 yılından bu yana Kıbrıs adasına yerleştiğini belirterek, yaptığı resim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hessenberg, Resim çalışmalarında kendisini cesaretlendiren, serginin gerçekleşmesine katkı koyan başta Girne belediyesi olmak üzere , herkese teşekkür etti.

Sergide, 30 yıldır yaşamını Kıbrısta sürdüren İngiliz ressam Christina Hessenberg’in,kurşun kalem ve pastel boya kullanarak hayat verdiği, peyzaj, natürmort , doğa ve insan resimlerinden oluşan sergisinde 44 eser yer alıyor..

Christina Hessenberg kişisel sergisi, 23 Ekim-03 Kasım 2018 tarihlerinde hafta içi 10:00-17:00, Cumartesi günleri ise 10:00-15:00 saatleri arasında Girne Sanat Galerisi’nde gezilebilecek.

Sergi, Pazar günleri ve 29 Ekim Pazartesi günü kapalı olacak.

Bu haber toplam 134 defa okunmuştur
İngiliz Ressam Hessenberg, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’Nde Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Mağusa Kültür Derneği, Fotoğraf Kulübü Aktiviteleri Başladı
Mağusa Kültür Derneği, Fotoğraf Kulübü Aktiviteleri başladı.Bu çerçevede her ay düzenlenecek olan fotoğraf söyleşilerine de yer verilecek. Fotoğraf Kulübü aktiviteleri kapsamında bu akşam makro fotoğrafta uzmanlığı dünyaca kanıtl...
İngiliz Ressam Hessenberg’İn, Resim Sergisi Girne’De Açıldı
İngiliz ressam Christina Hessenberg’in, 44 eserinin yer aldığı resim sergisi, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı.Serginin açılışını Girne Belediyesi As Başkanı Hakan Onurlu ile sanatçı Christina Hessenberg birlikte gerçekleş...
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Sürüyor
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali sürüyor.Festival programına göre bu akşam Yunan Soprano Vassia Alati ile Türk Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ’ın Konseri var. Konser Bellapais Manastırı’ nda saat 20.30’ da başlayacak. ...
İngiliz Ressam Hessenberg, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’Nde
İngiliz ressam Christina Hessenberg’in, 44 eserinin yer aldığı resim sergisi, dün akşam Girne Belediyesi Sanat Galerisinde açıldı.Açılışta konuşan Christina Hessenberg, 1985 yılından bu yana Kıbrıs adasına yerleştiğini belirterek, y...
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın birleşik konserleriyle devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfo...
16.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Devam Ediyor
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın birleşik konserleriyle devam edecek. KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfo...
Lefkoşa Belediye Orkestrası 2018-2019 Sezonunu Açıyor
Lefkoşa Belediye Orkestrası 2018-2019 sezonunu 17 Ekim Çarşamba akşamı açıyor 17 Ekim Çarşamba akşamı “80’ler Konseri” var… Oskay Hoca yönetiminde gerçekleşecek olan konserde Çağrı Çerkez, Eril Cambaz, Ezgi Akgürgen, Pelin Kutl...
Büyükkonuk’Ta Bugün Eko-Gün Vardı
Büyükkonuk Belediyesi ile Büyükkonuk Eko Turizm Derneği işbirliğinde 21’inci kez düzenlenen eko gün etkinliği köy meydanında yapıldı. Gün boyu devam eden etkinlikte, Kıbrıs Türk kültürüne özgü bir çok yiyecek ve içecek satışa ...
Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu Açtı.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda yeni sezon, “Şahane Düğün” oyunuyla başladı. Lefkoşa AKM’de geçtiğimiz cuma akşamı ilk kez seyircisiyle buluşan oyundaki olay örgüsü ve karakterlerin düştükleri durumdan kurtulma mücadelesi...
17. Zeytin Festivali, Bu Akşam Bülent Ortaçgil Konseriyle Tamamlanıyor
Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 17.Zeytin Festivali bu akşam Bülent Ortaçgil’in vereceği konserle sona erecek.Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz Cuma günü başlayan festival kapsamında dün akşam ...
Piyanist Gülseren Sadak’In Resitali Bellapais Manastırı’Nda
Piyanist Gülseren Sadak, bu akşam 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde Bellapais Manastırı’nda resital verecek. Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Gülseren Sadak’ın resitali saat 20.30...
Piyanist Sadak’In Resitali Yarın Akşam Bellapaıs Manastırı’Nda
Piyanist Gülseren Sadak, yarın akşam 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde Bellapais Manastırı’nda resital verecek. Gülseren Sadak saat 20.30’da başlayacak resitalinde; Chopin’in Noktrün, Polonez, Mazurka, İmpromt...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans