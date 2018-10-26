2018 İçin Azami Destek Tutarı 300 Bin Tl Oldu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nı 25 Ekim tarihinde ilan etti. Program kapsamında başvuruların,17-18-19 Aralık tarihlerinde yapılabileceği açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği finansmanı ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile, yürütülen Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı’nın amacının, tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması olduğu belirtildi. Açıklamada, üç öncelik altında başvuru yapılabilecek projeler için toplam 4 milyon TL kaynak tahsis edileceği ifade edildi.

Açıklamada, hibe programı çerçevesinde başvuru yapılacak öncelik alanları tarımsal işletmelerde modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, tarımsalürünlerinkatmadeğerininartırılmasıiletarımvekırsalalanlarayönelikkapasiteveürüngeliştirmefaaliyetlerinindesteklenmesi olarak belirlendiği aktarıldı.

Azami destek tutarının bu yıl 300 bin TL’ye yükseltildiği belirtilen bakanlık açıklamasında,küçük baş hayvancılık,iyi tarım uygulamaları, alternatif tarımsal ürünlerin üretimi, seracılıkvekanatlıhayvanyetiştiriciliğineyönelikprojelerinayrıcalıklıolarakdeğerlendirileceğikaydedildi.

Asgari 25 bin TL, azami 300 bin TL tutarında hibenin verileceği belirtilen açıklamada, kar amacı güden kuruluşlar için destek oranının bu yıl yüzde 65’e yükseltildiği bilgisi paylaşıldı. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için ise projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 75’i tutarında hibe sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, işletmelerini geliştirmek için 2018 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanacak olan hibelerden yararlanmak isteyen üreticilerin,17-18-19 Aralık 2018 tarihlerinde mesai saatleri arasında başvurularını yapması gerektiği vurgulandı. Hibe programına başvuru için başvuru rehberi ile gerekli başvuru formlarının www.tarim.gov.ct.tr adresinden elde edilebileceği de belirtildi.

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nın 2011 yılından bu yana uygulanmakta olduğu hatırlatılarak, bu çerçevede toplam altı program yürütüldüğü kaydedilerek ilan edilen yeni programın yedincisi olduğu kaydedildi. Açıklamada, söz konusu programlar çerçevesinde, bu güne kadar toplam 150 yararlanıcıya yaklaşık 21 milyon tutarında destek sağlandığı ve projelerin ortalama yüzde 50eşfinansmanının işletmelerden sağlandığı gözönünde bulundurulduğunda bunun piyasaya yaklaşık 42 milyon olarak yansıdığı aktarıldı.

Açıklamada, hibe programı hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantılarının da yapılacağı belirtilerek, toplantı tarih ve saatleri hakkında bilgi verildi.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Tarih: 30 Ekim 2018 Salı

Saat:16:00

Yer: KKTC Kalkınma Bankası Konferans Salonu

Tarih: 31 Ekim

2018 Çarşamba

Saat:14:00

Yer: Girne Amerikan Üniversitesi

Milenyum Salonu

Tarih: 1 Kasım 2018 Perşembe

Saat:10:30

Yer: Belediye Kültür Merkezi

Tarih: 1 Kasım 2018 Perşembe

Saat:14:00

Yer:Doğu Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon

Tarih: 2 Kasım 2018 Cuma

Saat:10:30

Yer: Lefke Avrupa Üniversitesi

Tarih: 2 Kasım 2018 Cuma

Saat:14:00

Yer: Güzelyurt Otel

EGİTİM TOPLANTILARI

12-13 Kasım 2018

Saat:09:00-17:00

Yer: KKTC Kalkınma Bankası Konferans Salonu