Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İşbirliği Protokolü İmzaladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay arasında, kapsamlı dayanışmayı öngören işbirliği protokolü imzalandı.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Derneği Bülent Çıraklı imzaladığı protokol ile, ihtiyaçlı olan tüm kesimlere yapılan eğitim, sağlık ve sosyal alandaki yardımların artırılarak, daha fazla insanın ihtiyacına cevap verilmesi amaçlanıyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ile iş birliği protokolü imzaladıklarını belirterek, iki kurumunun da, yüzyıllardır topluma hizmet veren Kıbrıs’ın en eski, en köklü hayır kurumları olduğunu söyledi.

Topluma yapılan hayır işlerini daha da artırmak için işbirliği protokolü imzalamaya karar verdiklerini ifade eden Benter, “Bu protokolü yapmakla iki kurumun gücünü kullanarak, daha fazla insanımıza ulaşmak, daha fazla ihtiyaçlı insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, eğitim, sağlık, özel ihtiyaç zamanlarında yarımcı olabilmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Protokolün imzalanmasının çok güzel projelere vesile olacağını kaydeden Benter, bu konuda destek olan Türkiye Cumhuriyeti Kızılayı temsilcilerine ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı temsilcilerine teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Derneği Bülent Çıraklı da, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın faaliyetleriyle ilgili bilgi vererek, uzun yıllar yapılan çalışmaları daha da artırabilmek için ülkenin en eski hayır kurumu olan Kıbrıs Vakıflar İradesi ile işbirliği protokolü imzalamaktan memnun olduklarını söyledi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Musaoğulları da, iki kurum arasında hayır ve yardıma dayanan eskiden beri var olan işbirliğinin protokol ile daha kapsamlı çalışma imkanının bulunacağını kaydetti. Musaoğulları, yeni yönetim kurulu olarak 7 aylık sürede, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan sonra ikinci protokolü Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile imzaladıklarını belirtti.