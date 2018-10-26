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Sivil Savunma Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirilecek
Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2018, Güzelyurt-Lefke bölgesinde 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Tatbikat, afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC Afet Yönetim Sistemi içerisinde yer alan tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.
Bu yılki tatbikat senaryosunun ana kapsamını, Lefke-Gemikonağı’nın kuzeyinde deniz tabanında 7.7 büyüklüğündeki bir deprem oluşturacak.
Tatbikatın amacının, ülkedeki Afet Acil Durum Yönetim Sistemi içinde yer alan tüm kurum ve kuruluşların hazırlık seviyesini denemek, işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek, afet ve acil durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak, bakanlık, kurum, kuruluş arasında işbirliği ve yardımlaşmayı artırarak tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak olduğu belirtildi.
Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2018 basını bilgilendirme toplantısı bugün Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisleri Gazinosu’nda yapıldı.
Toplantıda Harekat ve Eğitim Kıdemli Şube Müdürü Mehmet Yılmabaşar ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç konuşma yaptı.
Basın toplantısında ilk olarak tanıtım filmi izlendi.Harekat ve Eğitim Kıdemli Şube Müdürü Mehmet Yılmabaşar konuşmasında, teşkilatın dirençli bir toplum oluşturma adına faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.
Bu bağlamda her yıl geleneksel olarak tatbikatın düzenlendiğini dile getiren Yılmabaşar, amacın afet yönetimi evrelerini kapsayacak şekilde pek çok kurum ve kuruluşun da katılımıyla afet mücadelesine yönelik ortak kültürün gelişiminin sağlanması, kazanılan bilgi ve tecrübenin gözden geçirilmesi, sınanması, eksiklerin saptanıp giderilmesi olduğunu söyledi.
Yılmabaşar, tatbikata 50’ye yakım kurum ve kuruluşun katılacağını söyledi.Tatbikatın provalarının bölgesel bazda bugün ve yarın gerçekleştirileceğini dile getiren Yılmabaşar, bu yılki senaryo ile ilgili bilgi verdi.
Yılmabaşar, bu yıl senaryonun ana kapsamının Lefke-Gemikonağı’nın kuzeyinde deniz tabanında 7.7 büyüklüğünde depremin olması ve bunun üzerine afet yönetim tatbikatının icra edilmesi olduğunu kaydetti.Yılmabaşar konuşmasında, senaryo ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi.Tatbikatta sirenlerin de kullanılacağını dile getiren Yılmabaşar, vatandaşların panik yapmamalarını istedi.
Yılmabaşar, tatbikatın ilk günü olan 31 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da Başbakanlık toplantı salonunda, Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik tarafından, tatbikat kapsamında gelinen aşamanın ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin aktarılacağı basın toplantısı düzenleneceğini ve gün boyunca 17 olaya müdahale edileceğini söyledi.
Tatbikatın ikinci gününde 15.00-17.30 saatleri arasında Lefke-Gemikonağı bölgesinde “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetleri icra edileceğini dile getiren Yılmabaşar, tatbikata 50 kurumdan 383 personelin katılacağını, kara, hava, deniz araçlarının kullanılacağını belirtti.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, dünyada yaşanan afetlerin sayı ve boyutunun artığını, can ve mal kaybının yükseldiğini söyledi.
Afet Yönetim Sistemleri’nin afetler olmadan tedbir alınmasını hedeflediğini belirten Karakoç, sistemin risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme safhalarından oluştuğunu kaydetti.
Karakoç, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı olarak KKTC’nin ortak gücü olan Afet Yönetim Sistemi’nin bütün safhalarının günün koşullarına uygun olması, uluslararası standartlara ulaşması için paydaş kurumlarla birlikte çaba harcadıklarını söyledi.
Hedeflerinin, halkın afet ve acil durumlarda karşılaşacağı can ve mal kayıplarını minimuma indirme olduğunu dile getiren Karakoç, bu doğrultuda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Karakoç, tüm kurumlarla birlikte etkin ve verimli bir sistem oluşturmak için yeni projeler üstünde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.
Afet Yönetim Sistemleri’nin safhalarına değinen Karakoç, müdahale safhasının en önemli safhalardan biri olduğuna vurgu yaptı.
Tatbikatın 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacağını söyleyen Karakoç, senaryo gereği afetten en çok etkilendiği tespit edilen Lefke ve Güzelyurt bölgesinde 1 Kasım’da tüm paydaş kurumların imkan ve faaliyetlerini sergileyeceğini belirtti.Karakoç, tüm halkı tatbikatı izlemeye çağırdı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans