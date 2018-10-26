Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi’Nden Akıncı Ve Şahali’Ye Teşekkür

Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi, Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası yeniden Meclis’e iade edildiği için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’ye teşekkür etti.

İnisiyatif’ten yapılan yazılı açıklamada, Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası’nın İnisiyatif’in mücadelesi ve bilimsel görüşleri nedeniyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’nın talebi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edildiği kaydedildi. İnisiyatif, mücadelesine destek veren Cittaslow belediyeleri ve örgütlere de teşekkür etti.

Açıklamada, tohumların bir kişiye bir zamana ve özel bir kişiye ait olmadığı belirtilerek, “Bu bir mirastır ve sahibi yoktur, hepimizindir” denildi.

Tohumları, patentlemenin ve tescillendirmenin tohumun doğasına aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, yerel tohumların patentlenemeyeceğini, çünkü fabrikalarda üretilen herhangi bir ürün gibi standartlara sahip olmadığı vurgulandı.

Açıklamada “,Tohumlar doğanın ve farklı kültürlerin bir armağanıdır, şirketlerin bir buluşu değildir. Tohumlar tüm insanlığın sağlıklı yaşamı için paylaşılacak ve gelecek nesiller için saklanacak ortak mal varlığımız ve zenginliğimizdir. Bu nedenle mülkiyet altına alınamaz ve patentlenemez” denildi.