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25 Ekim 2018 Perşembe Saat 15:13
Gazimağusa’Da Yarın “Pembe Yürüyüş” Düzenleniyor
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Gazimağusa bölge ekibi, 1-31 Ekim Meme Kanserinde Fakındalık Ayı nedeniyle, yarın “Pembe Yürüyüş” düzenleyecek. Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Anıt Meyd
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Gazimağusa bölge ekibi, 1-31 Ekim Meme Kanserinde Fakındalık Ayı nedeniyle, yarın “Pembe Yürüyüş” düzenleyecek.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Anıt Meydanı-Mağusa Gençlik Aktivite Merkezi arası gerçekleştirilecek yürüyüş, 16.30-17.30 saatleri arasında yapılacak.
Etkinlik, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Gazimağusa Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu ve ekibi; Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bölge Sorumluları, Mağusa Kale Lions Derneği, Mağusa Kadın Derneği , Mormenekşe Kadınlar Derneği, Yeni Boğaziçi Kadınlar Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek.
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