Çocuk Fitnesciler İtalya Yolcusu

Çocuk Fitnesciler KKTC Nev Fitness Takımı WADF Dünya Şampiyonası’nda yarışacak.

Çocuk Fitnesciler KKTC Nev Fitness Takımı WADF Dünya Şampiyonası’na katılıyor. Italya’nın Milano şehrinde 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dünya Artistik Dans Federasyonları Fit-Kids Şampiyonası’nda Nev Fitness ekibinden 6 sporcu fit kid solo&fitnes dans ve fitnes akrobasi olmak üzere toplam 8 kategoride KKTC adına yarışacak. Kafilede başkanlığını Federasyon Başkanı ve Uluslararası hakem Ali Dahlameroğlu yaparken, antrenörlüğü ise Antrenör ve Uluslararası hakem Neval Çelebioğlu Akgürgen yapıyor. Disiplinli ve sistemli çalışmayla daha önce nelerin başarılabileceğini adamız sporcularına kanıtlayan Nev Çocuk Fitness Milli Takımı İtalya’da da şampiyonluk hedefliyor.

Sporcular

8 yaş

Şengül Karataç

Su Bolcan

Ayşe Masal Kalkanlı

11 yaş

Safiye Naz Ulusoy

Emre Çulluoğlu

Neray Güneş