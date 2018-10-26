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Gardiyanoğlu Kupası Yakın Doğu’Nun
25 Ekim 2018 Perşembe Saat 15:14

Gardiyanoğlu Kupası Yakın Doğu’Nun

Voleybolda 10. Metin Gardiyanoğlu Anı Turnuvası finalinde GMB Çamlık Sporu 3-0 yenen YDÜ kupanın sahibi oldu. Üçüncülük kupasını ise DAÜ’yü 3-1 mağlup eden Vakıflar kazandı. KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019

Voleybolda 10. Metin Gardiyanoğlu Anı Turnuvası finalinde GMB Çamlık Sporu 3-0 yenen YDÜ kupanın sahibi oldu. Üçüncülük kupasını ise DAÜ’yü 3-1 mağlup eden Vakıflar kazandı.

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 voleybol sezonu öncesi hazırlık turnuvalarının sonuncusu olan 10. Metin Gardiyanoğlu Anı Turnuvası bu akşam oynanan final ve üçüncülük karşılaşmaları tamamlandı.

Final maçında rakibi GMB Çamlık Spor’ 3-0 mağlup eden YDÜ kupayı müzesine götüren taraf oldu. Geçtiğimiz sezon da bütün kupaları toplayan YDÜ bu sezon da KTSYD Kupası’ndan sonra bu kupayı da kazanarak kupa serisini sürdürdü.

GMB Çamlık Spor finalde kaybederek turnuvada ikinciliği elde etti.

Final maçı öncesinde oynanan üçüncülük maçını ise DAÜ’yü 3-1 yenen Vakıflar kazandı ve turnuvada üçüncülüğü elde etti.

 

 

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Gardiyanoğlu Kupası Yakın Doğu’Nun
Voleybolda 10. Metin Gardiyanoğlu Anı Turnuvası finalinde GMB Çamlık Sporu 3-0 yenen YDÜ kupanın sahibi oldu. Üçüncülük kupasını ise DAÜ’yü 3-1 mağlup eden Vakıflar kazandı. KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 ...
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