11 Ülke Mücadele Edecek

Taekwondo, Karate, Judo Aikido Federasyonu’nun Dr. Küçük Oyunları kapsamında düzenlediği yarışlar bugün başlayacak

3 uluslararası organizasyon

Taekwondo Karate Federasyonu tarafından Dr. Fazıl Küçük Oyunları çerçevesinde organize ettiği 3 ayrı uluslararası organizasyon bugün yarın ve Cumartesi günü yapılacak. 30. WTF Taekwondo Şampiyonası bugün saat 10.00’da başlarken, 17.GTF Avrasya Taekwondo Şampiyonası ve 5. World Budo Martialarts Şampiyonaları yarın saat 10.00’da, saat 10.00 Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde başlayacak.

8 takım kesin katılıyor

Müsabakalara Türkiye, Azerbaycan, İskoçya, Romanya, Moldova, Ukrayna, Kırgızistan ve KKTC takımları resmi kayıtlarını yaptırırken İran, Ermenistan ve Özbekistan takımlarının da bugün ülkeye gelmeleri bekleniyor.

Ödül töreni Cumartesi

Üç ayrı uluslararası organizasyonda dereceye girecek olan sporculara ödülleri ise Cumartesi günü saat 17.30’da düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.