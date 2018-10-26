En büyük maraton organizasyonu olan “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor”, 11 Kasım Pazar 4 km halk koşusu, 10 km ve 21 km kategorilerinde gerçekleştiriliyor ve kayıtlar yarın başlıyor.

Tüm gelirin ihtiyaçlı bireylere her gün 1 öğün yemek sağlayan LTB Paylaşım Mutfağı’na bağışlanacağı maraton için kayıtlar 26 Ekim Cuma gün LTB binasında başlıyor.

Maraton öncesi koşucularının karbonhidrat ihtiyacı için Makarna Partisi 10 Kasım Cumartesi saat 13.00’de Büyük Han’da yapılıyor.

Hem paylaşımı artırmak, hem de başkent Lefkoşa sokaklarında maraton coşkusunu yaşamak için kayıt oluyor.