Ali İçin Tribüne

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu hafta sonu oynayacağı Esentepe karşılaşmasının hasılatını, Birinci Lig ekiplerinden Bostancı Bağcıl’da, Yeni Boğaziçi maçının hasılatını Türkiye’de tedavi gören Ali Şenbardak’a bağışlama kararı aldı.

Baf Ülkü Yurdu ve Bostancı Bağcıl yönetim kurulları Yayla köyünde ikamet eden ve tümör teşhisi ile İstanbul’da tedavi altında bulunan 12 yaşındaki Ali Şenbardak’a yardım amacıyla giriş ücretlerinden toplanacak parayı bağışlama kararı aldı.

Annesini de kaybetmişti

Ali Şenbardak TED Kuzey Kıbrıs Kolejini tam burslu kazanan çok başarılı ve çok zeki bir öğrenci ama şu an okuluna devam edemiyor. Çünkü 2 yıl önce annesini de beyin kanseri sebebiyle kaybeden Ali Şenbardak, şimdi kendisi tümör ile mücadele ediyor. KKTC’de başlayan tanı ve tedavisi süreci sonrası, çevresindeki yardımseverler tarafından konu Sağlık Bakanlığına götürüldü ve Bakan Filiz Besim’in konuya gösterdiği duyarlılıkla kurul kararıyla İstanbul Yeni yüzyıl Üniversitesine gönderilen Ali, minicik bedenine ağır gelen bir tedavi görüyor.

Baba çaresiz

Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan Ali’nin yanında polis olan babası kalıp ona bakmak zorunda. İki çocuk babası olan polis memuru Cengiz Topel Şenbardak, tek bir maaşla hem lisede okuyan kızının okul masraflarına hem de Ali’nin tedavi sürecindeki masraflara yetişemeye çalışıyor.