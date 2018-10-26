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- Bakan Baybars İskele Belediyesi’Ni Ziyaret Etti
- Gazimağusa’Da Yarın “Pembe Yürüyüş” Düzenleniyor
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Mağusa’Da Boks Şöleni
Mağusa Anadolu İdman Yurdu Spor Kulübü tarafından KKTC Boks Federasyonu’nun denetiminde organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Boks Turnuvası, 28 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.
Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı Mağusa Arena Kapalı Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayacak turnuva için hazırlıklar sürüyor. Hem kulüp, hem de ferdi olarak yapılacak maçlara 2018 vizesi olan tüm sporcular katılabilecek.
Erkeklerde 46-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve 91+ olarak belirlenen sikletler, kadınlarda 46-48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81 ve 81+ olarak yapılacak. Turnuvada ayrıca minikler, yıldızlar ve gençler kategorileri de yer alacak.
ALPARSLAN ULAK: “BOKS SPORUNU SEVDİRECEĞİZ”
Turnuvayı organize eden Anadolu İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Alparslan Ulak, amaçlarının boks sporunu özelde Mağusa, genelde de tüm ülkeye sevdirmek olduğunu vurguladı. Bu amaçla ilk kez böylesine kapsamlı bir turnuva organize ettiklerine dikkat çeken Ulak, şunları söyledi: “Bugüne kadar turnuvalar genelde Lefkoşa’da yapılıyordu. Biz ilk kez Mağusa’da geniş katılımlı bir turnuva organizasyonuna giriştik. KKTC Boks Federasyonu’nun da destek ve denetiminde bu turnuvayı gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Bunun bir ilk olması yanında, 2019 yılı içerisinde de Mağusa’da organizasyonlara devam etmek kararlılığındayız. Turnuva tarihini 29 Ekim gibi önemli bir tarihe denk gelmesini de sağlayarak, ayrıca bir farkındalık oluşturmak istedik. Pazar günü Mağusa Arena’da yapılacak olan Cumhuriyet Kupası’na tüm sporseverler ve halkımız davetlidir. Herhangi bir giriş ücreti de alınmayacaktır.”
Alparslan Ulak, ayrıca turnuvanın organizasyonunda büyük katkısı olan KKTC Boks Federasyonu ile tüm sponsorlara da teşekkür etti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans