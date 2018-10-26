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Yavaşlayan Telefonlar Nedeniyle Apple Ve Samsung’a Para Cezası
25 Ekim 2018 Perşembe Saat 15:15

Yavaşlayan Telefonlar Nedeniyle Apple Ve Samsung’a Para Cezası

İtalya Rekabet Kurumu, Apple ve Samsung'a telefonlarını planlı bir şekilde yavaşlattıkları gerekçesiyle milyonlarca euroluk ceza verdi. Apple verilen ceza 10, Samsung'a verilen ceza ise 5 milyon euro oldu. Cezayla ilgili bir açıklama

İtalya Rekabet Kurumu, Apple ve Samsung’a telefonlarını planlı bir şekilde yavaşlattıkları gerekçesiyle milyonlarca euroluk ceza verdi.

Apple verilen ceza 10, Samsung’a verilen ceza ise 5 milyon euro oldu.
Cezayla ilgili bir açıklama yayınlayan Rekabet Kurumu, Apple ve Samsung’un tutumlarını “adil olmayan ticari eylemler” olarak niteledi.

Kuruma göre bu durum “performansı belirgin bir şekilde azaltıyor ve ciddi işlev sorunlarına yol açıyor”. Tüketiciler de bu nedenle yeni telefon almak zorunda hissediyor.

Samsung karardan memnun olmadıklarını ve temyize gideceklerini duyurdu. Bir şirket sözcüsü “Samsung Galaxy Note 4 telefonunun performansını düşürecek bir yazılım güncellemesi yayınlamamıştır” dedi .
İki şirket de Rekabet Kurulu’nun verdiği kararı İtalya’daki internet sitelerinde göstermek zorunda.

Apple geçen yıl bazı eski iPhone modellerini, süreç içerisinde pil performanslarının azalması nedeniyle kasıtlı olarak yavaşlattığını kabul etmişti.

Şirket bunun cihazların ömrünü uzatacağını savunuyor. Bundan bir ay sonra Fransa’da savcılar iPhone’ların planlı olarak yavaşlatılmasıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma da devam ediyor.

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