Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın İstanbul’A Gidiyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabının açılış törenine katılacak.

Bu amaçla yarın sabah İstanbul’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Akıncı Salı günü KKTC’ye dönecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da İstanbul Yeni Havalimanı’nın İlk etabının açılışına katılacak.

Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023’e kadar tamamlanacak.

İstanbul Yeni Havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

İlk yurt dışı uçuş 1 Kasım’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 8 Kasım’da Azerbaycan’a yapılacak.

Yılsonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. 350’den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek.