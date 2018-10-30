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Ubp Kurultay’Inda Oy Vermey İşlemi Devam Ediyor
28 Ekim 2018 Pazar Saat 19:06

Ubp Kurultay’Inda Oy Vermey İşlemi Devam Ediyor

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP)  21. Olağan Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor. Üyeler partinin yeni yönetimini belirlemek üzere bugün saat 19.00’a kadar oy kullanacak. Dün konuşmaların yapıldığı kurultayda bugün

Ulusal Birlik Partisi’nin   21. Olağan Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor. Üyeler partinin yeni yönetimini belirlemek üzere bugün saat 19.00’a kadar oy kullanacak.

Dün konuşmaların yapıldığı kurultayda bugün başkan, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve merkez denetleme kurulu belirlenecek. Yaklaşık 12 bin üyesi olan UBP’de başkanlık için 4, 72 üyeli Parti Meclisi için 136 aday yarışıyor.

Halen genel başkan olan Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu ve Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun adaylık yarışında.

Üyelerin kullandığı oyun yarısından fazlasını alan başkanlığa seçilecek. Yeterli oya ulaşılmaması halinde adaylar ikinci turda yarışacak. İkinci tur 3 Kasım Cumartesi yapılacak.

Oy verme işlemi bugün sabah 09.00’da başladı.  Sandıklar saat 19.00’da kapanacak. Görevliler 20 masada üyelere oy pusulası dağıtıyor. Söz konusu masalarda görevli olanlar üyelerle ilgili kontrolü hem network üzerinden hem de imzayla yapıyor, oy pusulalarını öyle veriyor.

Üyeler, salona kurulan 100 kabinde oy kullanıyor. Başkanlık için 6, Parti Meclisi içinse 14 sandık var. Organizasyonda yaklaşık 110 kişi görev yapıyor. Polisin yanı sıra özel güvenlik de görev başında.

Öte yandan, Divan Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP Lefkoşa milletvekili Zorlu Töre, TAK muhabirine kısa bir açıklama yaptı. Töre, oy verme işleminin saat 19.00’da tamamlanmasıyla oy pusulalarının denkleştirileceğini, oy sayımına ise tahminen 20.30-21.00 sıralarında geçileceğini söyledi.

Töre, başkanlığa seçilen isimin saat 22.30’da kesinleşmesini beklediklerini, adayların kullanılan oyların yarısından azını alması durumunda ikinci tura gidileceğini ifade etti.

Zorlu Töre, ikinci tura gidilmesi halinde Parti Meclisi üyeleriyle ilgili sayımın da ikinci turun olacağı 3 Kasım’da yapılacağını söyledi.

Kurultaya katılımla ilgili de değerlendirmede de bulunan Töre, “Katılım yüksek” dedi.
UBP Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan 21. Olağan Kurultayına katılım yoğun.  Oy vermek için sıraya giren üyelerin saat 10.30 sıralarında metrelerce kuyruk oluşturduğu gözlemlendi.

Birçok yiyecek, içecek standının kurulduğu spor salonu önünde, küçük hediyelik eşyalardan oluşan standlar da açıldı. Bazı manavlar patates, domatesle meyve satışı da yapıyor.

Oy vermek için Atatürk Spor Salonu’na gelen üyeler park sorunu da yaşandı. Kalabalık nedeniyle üyeler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Polis sıkışan noktalarda trafik akışının rahatlaması için çalıştı.

Atatürk Spor Salonu’nun dışına başkanların propagandasının yapıldığı çadırlar kuruldu. Adayların daha önceki açıklamalarından, konuşmalarından derlenenler hoparlörler aracılığıyla dışarıya verildi.  Yan yana kurulan çadırlar nedeniyle adayların sesleri zaman zaman birine karıştı.

Kurultaya gelen üyelere, üzerinde adayların fotoğraflarının bulunduğu ücretsiz su da dağıtıldı. Parti meclisinde yer almak isteyen adayların kartları da gelenlere verildi.

Basının da ilgi gösterdiği kurultayla ilgili birçok noktadan canlı yayın bağlantısı yapılıyor, yetkililer kurultayı değerlendiriyor.
UBP, bir süre önce tüzük değişikliği yaparak delege sisteminden üye sistemine geçmişti.

 

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Ubp Kurultay’Inda Oy Vermey İşlemi Devam Ediyor Haberi

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