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Dp Genel Başkanı Denktaş, Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı
28 Ekim 2018 Pazar Saat 19:08

Dp Genel Başkanı Denktaş, Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cumhuriyet bayramı mesajı yayımladı. Serdar Denktaş mesajında şu ifadeleri kullandı; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 28 Ekim 1923’de bir grup çalışma arkadaşına “Efendiler Yarın Cumhuriyeti İlan

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cumhuriyet bayramı mesajı yayımladı.

Serdar Denktaş mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 28 Ekim 1923’de bir grup çalışma arkadaşına “Efendiler Yarın Cumhuriyeti İlan edeceğiz” demesinin ardından 29 Ekim günü Meclis, “Hâkimiyet, bilâkaydü şart Milletindir. İdare usûlü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. Türkiye Devletinin şekl-i Hükûmeti, Cumhuriyettir”maddesini kanun hükmü haline getirerek, Türkiye Cumhuriyeti’nde egemenliğin kayıtsız şartsız milletin ve hükümet şeklinin de Cumhuriyet olduğunu karara bağlamıştı.

Modern devletler tarihinde Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde ilk anti-emperyalist mücadeleyi ortaya koyan ve kazanan Anadolu insanı kendi iradesini Cumhuriyeti kurarak göstermiştir.

95 yıl önce kurulan modern Türkiye Cumhuriyeti o günden bugüne Kıbrıs Türk’ünün anavatanı olmuş, o günden bugüne bizleri savunmuş, desteklemiştir.

Gazi Mustafa Kemal Paşanın izinde yürüyen Kıbrıs Türk halkı da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 95. yıldönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ile kutlamaktadır. 
Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin her bir ferdi, Atatürk’ün ilkeleri ışığında özgürlük ve bağımsızlık için mücadele vererek, ikinci bağımsız Türk Devletini kurmanın onurunu bu vesileyle bugün bir kez daha yaşamakta, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve umutla kararlılıkla yürümektedir. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla bir kez daha anıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten en kalbi sevgilerimizle kutluyoruz.”

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