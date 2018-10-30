- Erhürman, Cumartesi Günü Almanya Büyükelçisi Kremp’İ Kabul Etti.
- İnme Tedavisi İçin İlk 4,5 Saat Kritik Önem Taşıyor
- Erhürman, Alman Büyükelçi İle Görüştü
- Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’Ne Gükad’Dan Bağış
- Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşunun 95’İnci Yıldönümü Kutluyor
- Ubp Kurultay’Inda Oy Vermey İşlemi Devam Ediyor
- Dp Genel Başkanı Denktaş, Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı
- Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın İstanbul’A Gidiyor
- Dış Basın Birliği, Cumhuriyet Bayramını Kutladı
- İran, İlk Defa Petrolü Borsada Satışa Sundu
- Yavaşlayan Telefonlar Nedeniyle Apple Ve Samsung’a Para Cezası
- 2018 İçin Azami Destek Tutarı 300 Bin Tl Oldu
- Besim,hımss Eurasia Sağlık Bilişimi Fuarı Ve Emram Eğitim Konferansına Katılıyor
- Çocuk Fitnesciler İtalya Yolcusu
- Omaç Başat Turnuvası Başlıyor
- Ab Kurumları 2019 Bütçesinde Anlaşamadı
- 11 Ülke Mücadele Edecek
- Avrupa’Da Tek Kullanımlık Plastik Ürünler Yasaklanıyor
- Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi’Nden Akıncı Ve Şahali’Ye Teşekkür
- Kanser, Bildirimi Zorunlu Bir Hastalık Olma Noktasında
- Mağusa’Da Boks Şöleni
- Bakan Baybars İskele Belediyesi’Ni Ziyaret Etti
- Yunanistan’In Karasularını 12 Mile Çıkarma Hamlesine Çipras Müdahalesi
- Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İşbirliği Protokolü İmzaladı
- Gardiyanoğlu Kupası Yakın Doğu’Nun
- Kayıtlar Yarın Başlıyor
- Ali İçin Tribüne
- Sivil Savunma Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirilecek
- Türk-Sen Genel Kurulu Cumartesi Günü Gerçekleştirilecek
- Gazimağusa’Da Yarın “Pembe Yürüyüş” Düzenleniyor
- 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor
- Denktaş, Dağman Başkanlığı’Ndaki Güç-Sen Heyetini Kabul Etti
- İngiliz Ressam Hessenberg, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’Nde
- Tel-Sen, Telekomünikasyon Dairesi İle İlgili Eylem Yapacak
- Ktso, 8 Firmayla Birlikte Paris Sila Gıda Fuarı’Na Katıldı
- Özyiğit, Tc Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’I Kabul Etti
- Erhürman, Cumartesi Günü Almanya Büyükelçisi Kremp’İ Kabul Etti.
- İnme Tedavisi İçin İlk 4,5 Saat Kritik Önem Taşıyor
- Dp Genel Başkanı Denktaş, Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı
- İran, İlk Defa Petrolü Borsada Satışa Sundu
- Ubp Kurultay’Inda Oy Vermey İşlemi Devam Ediyor
- Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’Ne Gükad’Dan Bağış
- Dış Basın Birliği, Cumhuriyet Bayramını Kutladı
- Erhürman, Alman Büyükelçi İle Görüştü
- Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşunun 95’İnci Yıldönümü Kutluyor
- Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın İstanbul’A Gidiyor
- Yavaşlayan Telefonlar Nedeniyle Apple Ve Samsung’a Para Cezası
- 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor
- Besim,hımss Eurasia Sağlık Bilişimi Fuarı Ve Emram Eğitim Konferansına Katılıyor
- Kanser, Bildirimi Zorunlu Bir Hastalık Olma Noktasında
- Mağusa’Da Boks Şöleni
- Ali İçin Tribüne
- Kayıtlar Yarın Başlıyor
- Omaç Başat Turnuvası Başlıyor
- 11 Ülke Mücadele Edecek
- Gardiyanoğlu Kupası Yakın Doğu’Nun
İnme Tedavisi İçin İlk 4,5 Saat Kritik Önem Taşıyor
Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, inmenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ancak bunun için hastanın inme başlangıcının ilk saatlerinde hastaneye ulaştırılması gerektiğini belirterek “Tedavi ilk 3 saatte yapıldığında 7 hastanın biri, ilk 4,5 saat içinde yapıldığında 11 hastanın biri tamamen iyileşiyor.” dedi.
Uludüz, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında felç olarak bilinen inmenin aniden ortaya çıkan, beyin fonksiyonlarında kayıpla sonuçlanan bir durum olduğunu söyledi.
Vücutta kalbin pompaladığı kan hacminin yüzde 20’sinin beyni beslediğini, kalpten çıkan damarın önce beyne sonra diğer organlara kan verdiğini belirten Uludüz, yaşam için kalpten çıkan ve beyni besleyen damarların sağlıklı çalışmasının önemli olduğunu vurguladı. Uludüz, kalpten çıkan ana damarın ağaç köküne benzediğini ifade ederek “Ağacın uç dalları, beyni besleyen küçük damarlardır. Bir pıhtı parçası kalpten çıkıp beyinde en uç bölgeye ulaşana kadar bu yol üzerinde tıkanmaya neden olabilir.” diye konuştu.
Beyne giden pıhtının sadece kalpten kaynaklanmadığını, beyin damarlarının da yaş ilerledikçe yaşlandığını ve damar sertliği denilen sürecin ortaya çıktığını anlatan Uludüz, bunun damar üzerinde pıhtı oluşturabileceğini belirtti.
Pıhtı damarı tıkadığında beynin beslenmesinin bozulduğunu aktaran Uludüz, beslenemeyen beyin dokusunun öldüğünü ve işlevini kaybettiğini vurguladı. Uludüz, “İşte bu durumda inme şikayetleri ile hasta karşımıza gelir. Şikayetleri belirleyen tıkanan damarın büyüklüğüdür, eğer küçük bir damar tıkanırsa yakınmalar daha hafif olur. Büyük ana damarlardan biri tıkandığında ise çok daha şiddetli yakınmalar ortaya çıkar.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin kişinin inme geçirdiğini bildiren Uludüz, “Geçen her 3 dakikada bir kişi inme geçiriyor. İnme, Dünya Sağlık Örgütü listesinde ölüm nedenleri arasında 3. sıradaydı ancak özellikle son 20 yıldır tanı ve tedavi alanında hızlı gelişmeler sayesinde tedavi edilebilir bir hastalık durumunda ve sakatlık ile ölüm riski hızla azalmakta.” dedi.
Prof. Dr. Uludüz, inmenin en sık 60 yaş üzerinde görüldüğüne ancak 40-45 yaşlarında damar sertliği riskinin de belirginleştiğine dikkati çekti.
Aile öyküsünün önemli bir risk faktörü olduğunu vurgulayan Uludüz, şöyle devam etti:
“30’lu yaşlardan itibaren damarlarda ateroskleroz dediğimiz kireçlenme başlayabiliyor ve 40 yaşlarında inme sıklığı iyice artıyor. Genç hastalarda ritim bozukluğu, geçirilmiş kalp krizi varlığı inme için risk oluştururken ilerleyen yaşlarda hipertansiyon, diyabet hastalığı, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, sık alkol kullanımı inme riskini ortaya çıkarmakta. Bu nedenle tüm bu risklerin dikkatlice kontrolde tutulması inmenin önlenmesinde son derece önemli.”
Uludüz, inme belirtilerine ilişkin şunları aktardı:
“İlk belirti, en sık rastladığımız vücudun yarısında güçsüzlük ve uyuşma, kolunu bacağını kaldıramama, hissizlik yakınmasıdır. İkinci sık rastladığımız yakınma hastanın konuşmasında zorluk çekmesidir. Hastada ya kelimeler anlaşılmaz bir şekilde çıkıyor veya doğru kelime çıksa bile bunu telaffuz edememe, dilin dönmemesi, peltek konuşma olabiliyor. Konuşma bozukluğunun en vahim tarafı karşınızdaki kişinin sizin söylediklerinizi anlamamasıdır. Ani baş dönmesi, çift görme ve dengesizlik görülebilir. Bulantı ve kusma baş dönmesi ve dengesizliğe çok sık eşlik eden bir durum. Bir kişi aniden dengesizleşiyor ve kusmaya başlıyorsa ilk akla gelecek şey beyinde bir sorun olmalı. Felç geçiriyor olabilir diye düşünmek lazım.”
Kusmanın sıklıkla fışkırır tarzda yoğun bir şekilde olması, baş ağrısının da özellikle “hayatımın en şiddetli baş ağrısı, sanki beyinde bir bomba patlıyor gibi” tanımlanması halinde inmeden şüphelenilebileceğini anlatan Uludüz, “İnme hastaları çoğu zaman örneğin kalp krizinden farklı olarak yaşadığı sorunu anlatamayabilir. Konuşma problemi, anlama problemi çeken bir hasta problemini dile getirmekte zorlanabilir. Bu hastalarda yanındaki kişinin hastalık hakkındaki farkındalığı, bilgisi o kişinin hayatını kurtarabilir.” uyarısında bulundu.
“İnme tedavi edilebilir bir hastalıktır ancak bunun için hastanın inme başlangıcının ilk saatlerinde hastaneye ulaştırılması gerekli.” diyen Uludüz, her geçen dakikada milyonlarca beyin dokusunun beslenemediği için öldüğünden zamanın çok değerli olduğunu, bu nedenle tedaviye hızlıca başlanması gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Uludüz, şunları kaydetti:
“İnme tedavisinde girişimsel anlamda yeni bir yaklaşımla, pıhtı oluştuktan sonra oksijensizliğe hassas beyin dokusunu kurtarmak ve oluşacak hasarı önlemek gerekiyor. Toplardamar yolu ile pıhtı eritici tedavilerin inmenin ilk 4,5 saatinde, beyin anjiografisi yapılarak damarda pıhtının çıkartılması yöntemi yani mekanik pıhtı çıkarma yöntemi ise ilk 8 saatte hastaya mutlaka uygulanmış olmalı. Tedavi ilk 3 saatte yapıldığında 7 hastanın biri, ilk 4,5 saat içinde yapıldığında 11 hastanın biri tamamen iyileşiyor.”
Kişilerin inme riskinin azaltılması için 8 basit değişiklik hakkında bilgi veren Uludüz, “Aktif olun, kolesterolünüzü kontrol altında tutun, daha sağlıklı beslenin, tansiyonunuzu kontrol altında tutun, kilo verin, kan şekerinizi düşürün, sigarayı bırakın, alkolü azaltın. Bunlardan birinin bile yapılması hastalığın önlenmesinde etkilidir ancak tümünün kontrol altına alınması felç riskini önemli oranda düşürür. Örneğin, tansiyonun normal seviyelere düşürülmesi felç riskini yüzde 50, sigara kullanmamak veya sigarayı bırakmak da riski yüzde 40 azaltır.” bilgisini paylaştı.
- Dp Genel Başkanı Denktaş, Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı
- Akıncı:derinya Ve Aplıç Kapıları Önümüzdeki Ay Açılabilir
- Ticaret Odası Mersin Ziyaretinden Memnun
- Vakıflar’Dan İhtiyaçlı Öğrencilere Eğitim Yardımı
- Ktso, Sial Paris Gıda Fuarı’Nda
- Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir
- 5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi
- Sendikal Platform’Dan Yeni Eylem Kararları
- » Omaç Başat Turnuvası Başlıyor
- » Sivil Savunma Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirilecek
- » 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Sürüyor
- » Türk-Sen Genel Kurulu Cumartesi Günü Gerçekleştirilecek
- » Sondaj Gerilimi…. Akar: Atılacak Hiçbir Adıma Müsaade Edilmeyecek
- » Tel-Sen, Telekomünikasyon Dairesi İle İlgili Eylem Yapacak
- » Meclis Toplanacak
- » Özyiğit, Tc Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’I Kabul Etti
- » Kanser, Bildirimi Zorunlu Bir Hastalık Olma Noktasında
- » Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’Na Ait Terkedilmiş Araç Bulundu
- » K-Pet Ligleri 5.hafta Sonuçları Ve Puan Durumları
- » Federasyon Kupası Yapıldı
- » Ydp: Tohumculukla İlgili Yasanın Meclis’E Geri Gönderilmesinden Memnunuz
- » Hindistan’Da Tren Faciası: En Az 50 Ölü
- » Yenişehir Paket Postanesi, Taşınıyor
- » Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi’Nden Akıncı Ve Şahali’Ye Teşekkür
- » Akıncı:derinya Ve Aplıç Kapıları Önümüzdeki Ay Açılabilir
- » Finalin Adı Ydü-Laü
- » Twitter “Komplo Teorisyeninin” Hesaplarını Kapattı
- » İngiliz Ressam Hessenberg, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde
- » Magic Touch Afrodisia 2018 Start Aldı
- » Ticaret Odası Mersin Ziyaretinden Memnun
- » Suudi Gazeteci Kaşıkçı’Nın Öldürülmesine Dünyadan Tepkiler
- » 2018 İçin Azami Destek Tutarı 300 Bin Tl Oldu
- » Denktaş, Prof.dr. Yercan’I Kabul Etti
- » Başkent Derbisine Yağmur Engeli
- » Hindistan’Da Tren Kazasısında 58 Kişi Öldü
- » İnme Tedavisi İçin İlk 4,5 Saat Kritik Önem Taşıyor
- » Yavaşlayan Telefonlar Nedeniyle Apple Ve Samsung’a Para Cezası
- » Klasikler, Özyalçın Anısına Yarıştı
- » Afrodisia 2018 Nefesleri Kesti
- » Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’Ne Gükad’Dan Bağış
- » Türkiye Cumhuriyeti’Nin Kuruluş Yıl Dönümü Törenlerle Kutlanacak
- » Erhürman, Alman Büyükelçi İle Görüştü
- » Besim,hımss Eurasia Sağlık Bilişimi Fuarı Ve Emram Eğitim Konferansına Katılıyor
- » Erhürman, Cumartesi Günü Almanya Büyükelçisi Kremp’İ Kabul Etti.
- » Erhürman, Cumartesi Günü Almanya Büyükelçisi Kremp’İ Kabul Etti.
- » İnme Tedavisi İçin İlk 4,5 Saat Kritik Önem Taşıyor
- » Erhürman, Alman Büyükelçi İle Görüştü
- » Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’Ne Gükad’Dan Bağış
- » Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşunun 95’İnci Yıldönümü Kutluyor
- » Ubp Kurultay’Inda Oy Vermey İşlemi Devam Ediyor
- » Dp Genel Başkanı Denktaş, Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı
- » Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın İstanbul’A Gidiyor
- » Dış Basın Birliği, Cumhuriyet Bayramını Kutladı
- » İran, İlk Defa Petrolü Borsada Satışa Sundu
- » Yavaşlayan Telefonlar Nedeniyle Apple Ve Samsung’a Para Cezası
- » 2018 İçin Azami Destek Tutarı 300 Bin Tl Oldu
- » Besim,hımss Eurasia Sağlık Bilişimi Fuarı Ve Emram Eğitim Konferansına Katılıyor
- » Çocuk Fitnesciler İtalya Yolcusu
- » Omaç Başat Turnuvası Başlıyor
- » Ab Kurumları 2019 Bütçesinde Anlaşamadı
- » 11 Ülke Mücadele Edecek
- » Avrupa’Da Tek Kullanımlık Plastik Ürünler Yasaklanıyor
- » Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi’Nden Akıncı Ve Şahali’Ye Teşekkür
- » Kanser, Bildirimi Zorunlu Bir Hastalık Olma Noktasında
- » Mağusa’Da Boks Şöleni
- » Bakan Baybars İskele Belediyesi’Ni Ziyaret Etti
- » Yunanistan’In Karasularını 12 Mile Çıkarma Hamlesine Çipras Müdahalesi
- » Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İşbirliği Protokolü İmzaladı
- » Gardiyanoğlu Kupası Yakın Doğu’Nun
- » Kayıtlar Yarın Başlıyor
- » Ali İçin Tribüne
- » Sivil Savunma Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirilecek
- » Türk-Sen Genel Kurulu Cumartesi Günü Gerçekleştirilecek
- » Gazimağusa’Da Yarın “Pembe Yürüyüş” Düzenleniyor
- » 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor
- » Denktaş, Dağman Başkanlığı’Ndaki Güç-Sen Heyetini Kabul Etti
- » İngiliz Ressam Hessenberg, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’Nde
- » Tel-Sen, Telekomünikasyon Dairesi İle İlgili Eylem Yapacak
- » Ktso, 8 Firmayla Birlikte Paris Sila Gıda Fuarı’Na Katıldı
- » Özyiğit, Tc Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’I Kabul Etti
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans