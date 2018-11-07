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Ataoğlu, Londra’daki Ziyaretlerini Sürdürüyor
05 Kasım 2018 Pazartesi Saat 09:29

Ataoğlu, Londra’daki Ziyaretlerini Sürdürüyor

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’na katılmak üzere geldiği Londra’da sivil toplum kuruluşları ile de bir araya geldi. Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ve Kıbrıs Türk Gençlik Birliği ile görüşen

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’na katılmak üzere geldiği Londra’da sivil toplum kuruluşları ile de bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ve Kıbrıs Türk Gençlik Birliği ile görüşen Ataoğlu, ardından Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun düzenlediği 2018-2019 sezonu sponsorları imza törenine katıldı.

Bakan Ataoğlu ilk olarak Kıbrıs Türk Toplum Merkezi yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirerek, toplum merkezinin yaptığı faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Bakan Ataoğlu, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nin çok önemli bir kuruluş olduğunu ve İngiltere’de yaşayan Türklerin buluşma noktası olduğuna değinerek, KKTC ile İngiltere arasında kurulan köprünün önemli bir parçası olduğunu da belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu daha sonra Kıbrıs Türk Gençlik Birliği ile görüşerek, gençlerin fikir ve düşüncelerini dinledi.

Bakan Ataoğlu görüşmede yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’nin kurulmasında öncülük eden gençleri kutlarken, yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
İngiltere’de doğan yada KKTC’den İngiltere’ye giden gençlerin kendi ülke değerlerini unutmamaları için bir dizi projeleri olduğundan da bahseden Ataoğlu, ülke gençliğinin önemine vurgu yaptı.
Gençlerin KKTC’yi ziyaret edip oradaki kamplara katılmaları ve kültürel değerlerine sahip çıkmaları için Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını da ifade eden Ataoğlu, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu ile de bir takım görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmeler ışığında Federasyon çatısı altında bulunan gençlerin de KKTC’yi ziyaret edip kültürel değerlerine sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.
KKTC Londra Temsilciliğinin girişimleri ile benzeri ziyaretlerin artırılacağını da belirten Ataoğlu, “Gençlerimize atalarının doğduğu ülkeyi göstermek ve tanıtmak istiyoruz. Gelenler var mutlaka ama gelmeyenlerin de ziyaret etmelerini sağlamak istiyoruz” diyerek tüm gençlere çağrıda bulundu.
İnsanların tatil masraflarının asgariye indirilmesi için Kuzey Kıbrıs’ta ev sahibi olmalarının da teşvik edileceğini anlatan Bakan Ataoğlu, konut sahibi olma imkanlarından yararlananlar olduğu gibi olmayanların da sahip olmalarını teşvik ederek, Ada’ya bağlarının güçlendirilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun düzenlediği 2018-2019 sezonu sponsorları imza törenine de katılarak konuşma yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ve KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’nın da katıldığı gecede konuşan Ataoğlu, böylesi güzel bir geceye katılmış olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, federasyon yönetimine teşekkürlerini sundu.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun din, dil ayrım gözetmeksizin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Ataoğlu, yaklaşık 3000 gencin bu çatı altında buluştuğunu da ifade etti.
Bakanlık olarak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda federasyona destek olmaya çalışacaklarını söyleyen Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren firmaların federasyona sponsor olmalarının da memnuniyet verici olduğunu söyledi.

KKTC’deki gençler ile İngiltere’de ki gençlerin bu vesile ile buluşmasının gerekli olduğunu dile getiren Ataoğlu, kendilerinin bu yönde atılacak olan adımları desteklemeye hazır olduklarını da belirtti.
Konuşmaların ardından, sponsor firmalar ile protokol anlaşması imzalanarak, sponsor firmalara teşekkür plaketleri takdim edildi.

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