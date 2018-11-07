Erdoğan: Akdeniz’Daki Doğal Kaynakların Gasp Edilmesi Kabul Edilemez

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz’deki doğal kaynakların Türkiye ve KKTC dışlanarak gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Erdoğan, Milgem Projesi’nin üçüncü gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetlerine teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis’in ilk kaynak töreninde konuştu.

“Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz” diyen Erdoğan, “son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşanan hadiseler ülkemizin Deniz Kuvvetlerinin en az diğer unsurları kadar güçlü olması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz”ifadelerini kullandı.

“Bizim kimsenin hakkında, hukukunda hele hele toprağında gözümüz yoktur”diyen Erdoğan, biz sadece ülkemizin ve kardeşlerimizin haklarını koruyoruz. Türkiye’ye rağmen Doğu Akdeniz’de veya Ege’de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye’deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız. Sabırlı ve uzun bir çalışmanın alın terinin farklı alanlardaki birikimlerin büyük bir emeğin ürünü korvetlerimiz hizmete girdikçe sözümüz denizlerde daha derin yankılar yapmaktadır”dedi..

Erdoğan şu ifadeleri de kullandı;

“Çünkü bizim bu gemilerimiz sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Aynı şekilde ilk kaynak törenini yaptığımız ve serisinin dördüncü denizaltısı olacak Aydınreis de denizlerdeki gücümüzün sembollerinden biri olacaktır.

Tasarımı ve üretiminin karmaşıklığı sebebiyle dünyada oldukça zor bir iş olarak kabul edilen denizaltı üretiminde geldiğimiz seviye gerçekten iftihar vericidir. Türkiye’nin 1960’lı yıllara kadar bırakınız savaş gemisi, denizaltı üretmeyi elindeki mevcut filonun bakımını dahi yurt dışında yaptırmak zorunda olduğunu hatırladığımızda bu başarının önemi daha iyi anlaşılacaktır”.

