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Abd Ve Türkiye Karşılıklı Olarak Yaptırımları Kaldırdı
05 Kasım 2018 Pazartesi Saat 09:30

Abd Ve Türkiye Karşılıklı Olarak Yaptırımları Kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye karşılıklı olarak yaptırımları kaldırdı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik yaptırımları kal

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye karşılıklı olarak yaptırımları kaldırdı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yönelik yaptırımları kaldırdı.

Türkiye de, müteakabiliyet çerçevesinde iki ABD’li bakana yönelik yaptırımları kaldırdı. Bu kararların ardından dövizdeki düşüş hızlandı

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamada, Soylu ve Gül’ün yaptırım listesinden çıkarıldığı bildirildi.

Bunun üzerine Türkiye mütekabiliyet çerçevesinde ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e getirilen yaptırımları kaldırdı.

Türkiye ile ABD’nin karşılıklı yaptırımları kaldırması kararıyla ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, mütekabiliyet çerçevesinde ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e getirilen yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

Sözcü Aksoy, ABD’li bakanlara uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, yanıtında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan yasakların kaldırıldığını bildirdi.

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