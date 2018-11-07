Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Abd’Li Mevkidaşı Mattis İle Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüştü. Akar ve Mattis görüşmesinde, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu. NTV/..