7 Kasım 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Net Konuştu
05 Kasım 2018 Pazartesi Saat 09:30

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Net Konuştu

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz, Kıbrıs’ta Türkiye ve KKTC’nin hak ve menfaatlerine karşı her tür girişime, oldu bittiye müsaade etmeyeceklerini söyledi. Akar, bakanlığının 2019 bütçesinin görüşüldüğü TB

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz, Kıbrıs’ta Türkiye ve KKTC’nin hak ve menfaatlerine karşı her tür girişime, oldu bittiye müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Akar, bakanlığının 2019 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Ege’deki adalarda ve Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle ilgili soruya Akar, şunları söyledi:

“Gelin, oturup konuşalım’ diyoruz ama tek tek değil. Türkiye ile Yunanistan arasında ne kadar problem var, kim uzmanlar oturun çözün. ‘Bugün bunu, yarın onu şeklinde olmasın’ diyoruz. Biz, iyi komşuluktan, barıştan, huzurdan yanayız. ‘Ekonomik imkanlardan her taraf yararlansın, karşılıklı gidiş gelişler kolaylaşsın’ diyoruz. Bunun dışında, Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerine karşı her türlü girişime karşıyız. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz, hiçbir hakkımızın çiğnenmesine müsaade etmeyeceğiz. Dolayısıyla burada biz, barış ve diplomasiyle çözüm bulmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

ABD’nin “PYD/YPG’ye silah vermesine” ilişkin bir soru üzerine Akar, “Uçaklarla, tırlarla oraya silah geldiğini görüyoruz da tabii burada münasebetler, dünyadaki dengeler var. Her şeyi böyle yakıp yıkıp… Herkes kızdığında karısını boşasaydı, herkes bekar kalırdı. Onun için bir şeyleri sürdürmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu bir yere kadar gidecek ama bazı sınırları da kendilerine söyledik, söylemeye de devam ediyoruz.” diye konuştu.

Akar, bedelli askerlik konusunda, “Bu konu da daimi olacak. İkide bir bedelli mi olacak, çıktı mı çıkacak mı, geldi mi geliyor mu, üç ay mı beş ay mı, 10 bin mi 5 bin mi noktasına gelmeden öngörülebilir olacak. Herkes bilecek ki bu budur. Burada en güzeli, en rahatı ’20 yaşına gelen her erkek vatandaş askerlik görevini yapar’ deyip kapatmak ama işte olmuyor. Bir takım ekonomik, siyasi, toplumsal, bireysel, günün getirdiği mecburiyetlerden dolayı böyle bir çözüme gidiliyor. Bu çözümü hiç olmazsa kendi içinde tutarlı, sürdürülebilir, öngörülebilir hale getirebilmek istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türk askerinin Suriye’den çıkıp çıkmayacağı ve Irak’taki pozisyonlarının ne olacağı” sorusuna Akar, “Suriye ve Irak’ta biz, Türkiye’nin güvenliğine çalışıyoruz. ‘Suriye’deki bütün kuvvetleri çekelim, Afrin’de, İdlib’de işimiz kalmadı, çıkalım.’ diyebilen var mı? Bu mümkün değil.” dedi.

Suriye’de yeni anayasa için çalışmaların sürdüğünü belirten Akar, sonrasında seçimin yapılarak, Suriye’nin kendi idaresine kavuşacağını söyledi.

Irak’ın, Suriye’nin güçlü olmasının Türkiye’yi güçlendireceğini vurgulayan Akar, “Fakat diğer ülkelerle ilgili biraz dikkatli olmamız lazım diye düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Akar, Türkiye’nin Ortadoğu politikasının bir macera olmadığının altını çizerek, “Güvenliğimiz ve savunmamız için gerekli olan neyse, kabine Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerekli kararları alıyor ve uyguluyor.” diye konuştu.

Suriye’de Beşşar Esed’in, 1 milyona yakın insanın katili olduğunu belirten ve rejimle herhangi bir temaslarının olmadığını ifade eden Akar, “Suriye halkı bizim kardeşimiz. Anayasa gerçekleşecek, arkasından seçim gerçekleşecek, Suriye’nin gerçek sahipleri duruma hakim olacaklar biz de onlara her türlü saygıyı, hürmeti göstereceğiz.” dedi.

“Türkiye’nin insansız hava aracı üretmesi ve kullanmasına” ilişkin bir soru üzerine Akar, şöyle konuştu:

“2012 yılında anlaşmasını ve sözleşmesini yaptığımız 10 İHA’mız vardı ve 3’ü arızalıydı. Bizim için çok hayati öneme haizdi. Anlaşması yapılan bu İHA’ların bakım saatleri geldiğinde, Mavi Marmara’dan dolayı, parasını aldıkları halde bakımını dahi yapmadılar ve bizim uçuracak tek bir İHA’mız yoktu. Bunun üzerine, zaten bu işte çalışmakta olan özel ve kamu seferber oldu, bugün bir noktaya geldik. Bu saygıdeğer bir nokta. Bunu saygıyla karşılamak lazım. Şu anda silahlı ve silahsız İHA ihraç edecek duruma geldik. Bütün dost ve müttefik ülkeler talep ediyorlar. Şu anda bize yurt içinde ve dışında yaptığımız terörle mücadele harekatlarında, diğer faaliyetlerde bunların yaptığı katkı çok hayati.”

FETÖ konusundaki mücadelelerine de değinen Akar, “Yeni bilgi, belge çıktığı takdirde tereddütsüz yapılması gereken neyse o işlem yapılıyor. OHAL komisyonu, mahkemeler tarafından herhangi bir şekilde suçsuzluğuna kanaat getirilen varsa, onlar da tekrar TSK’ya dönüyorlar.” dedi.

Akar, FETÖ temizlendikten sonra TSK’nın kendisine verilen bütün görevleri, kalan personelin birbirine güvenmesiyle, inancı, fedakarlığı ve kahramanlığıyla yaptığını vurguladı.

Hulusi Akar’ın açıklamalarının ardından Milli Savunma Bakanlığı bütçesi komisyonda kabul edildi.

Bu haber toplam 150 defa okunmuştur
Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Net Konuştu Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Erdoğan: Akdeniz’Daki Doğal Kaynakların Gasp Edilmesi Kabul Edilemez
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz’deki doğal kaynakların Türkiye ve KKTC dışlanarak gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceklerini vurguladı. Erdoğan, Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Bur...
Çavuşoğlu: Türkiye Bu Tür Yaptırımları Destekleyen Bir Ülke Olmadı
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen 18’inci D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye’nin karşılıklı yaptı...
Abd Ve Türkiye Karşılıklı Olarak Yaptırımları Kaldırdı
Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye karşılıklı olarak yaptırımları kaldırdı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik yaptırımları kal...
Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Abd’Li Mevkidaşı Mattis İle Görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüştü. Akar ve Mattis görüşmesinde, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu. NTV/..
Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Net Konuştu
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz, Kıbrıs’ta Türkiye ve KKTC’nin hak ve menfaatlerine karşı her tür girişime, oldu bittiye müsaade etmeyeceklerini söyledi. Akar, bakanlığının 2019 bütçesinin görüşüldüğü TB...
Abd: Türkiye’Nin Sınır Güvenliğine Bağlıyız
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri bombalamasına ilişkin, "Türkiye NATO üyesi ve DAEŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikim...
Fatih Sondaj Gemisi Bugün İtibarıyle Akdeniz Sondajlarına Başladı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Fatih sondaj gemisinin bugün itibariyle Akdeniz sondajlarına başladığını belirterek, "Fatih sondaj gemimiz 229 metre uzunluğunda, 10...
İnme Tedavisi İçin İlk 4,5 Saat Kritik Önem Taşıyor
Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği (BEYİNDER) Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, inmenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ancak bunun için hastanın inme başlangıcının ilk saatlerinde hastaneye ulaştırılması gerektiğini belirter...
“Ege Ve Akdeniz’De Oldu Bittiye Müsaade Etmeyeceğiz”
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası’nın konuğu oldu. Doğu Akdeniz ve Ege’de Yunanistan ile yaşanan gerilimlerle ilgili konuşan Akar, Yunanistan’ın her türlü provokasyondan uzak durmasını bekledikleri...
Kalın: Türkiye Doğu Akdeniz’Deki Haklarından Vazgeçmeyecek
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Doğu Akdeniz’deki doğal gaz çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalın, “bizim Doğu Akdeniz ...
Sondaj Gerilimi…. Akar: Atılacak Hiçbir Adıma Müsaade Edilmeyecek
Doğu Akdeniz’dek doğal gaz arama çalışmalarındaki gerilim sürüyor. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir" dedi. Akar, Doğu Akdeniz�...
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’Na Ait  Terkedilmiş Araç Bulundu
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Sultangazi'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait terkedilmiş bir araç bulundu. Diplomatik plakalı araçta incele...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans