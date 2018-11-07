Abd: Türkiye’Nin Sınır Güvenliğine Bağlıyız

- Macron 7 Gün Sürecek ‘ateşkes Günü Turuna’ Strazburg’dan Başladı
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Ataoğlu, Londra’daki Ziyaretlerini Sürdürüyor
- 2. Maçlar Oynanıyor
- 7.hafta 1 Maç Dışında Tamamlandı
- “Arap Kalkanı 1” Ortak Askeri Tatbikatı Mısır’Da Başladı
- Abd Yeni İran Yaptırımlarını Uygulamaya Başladı
- Abd Ve Türkiye Karşılıklı Olarak Yaptırımları Kaldırdı
- Sağlık’Ta Bir İlk.. Ölümcül Ventriküler Taşikardi’Ye Kesin Çözüm
- Müzik Festivali, Mihriban Aviral Ve Latin Caz Topluluğu Konseri İle Devam Ediyor
- Ava Kapalı Bölgede Avlanan İki Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
- Daü-4 B/blok 122 Numaralı Yurt Odasında Yangın Çıktı
- Gazimağusa’da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Yapılıyor
- Akar: Akdeniz’De, Türkiye Ve Kktc’Nin Yer Almadığı Hiçbir Projenin Yaşamaz
- “Garagözün Perdesi” Gazimağusa’Da Sahneleniyor
- Tenis’Te Deplasmanlı Lig Oluyor
- Hindistan’Da Domuz Gribi Vakaları Artıyor
- Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Abd’Li Mevkidaşı Mattis İle Görüştü
- Kartingde Sezon Tamamlandı
- Şampiyon Gülenler Oldu
- Sisi Ve Abbas Filistin Meselesini Görüştü
- Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Net Konuştu
- Abd’Nin İran Yaptırımlarının İkinci Adımı Yarın Başlıyor
- ‘gazze Yaşamayı Hak Ediyor’ Kampanyası Hedefi Aştı
- Sevim Pire Anıldı
- Uluçay: Kapıların Açılması Turizm Ve Ekonomiye Olumlu Yansıyacak
- Çavuşoğlu: Türkiye Bu Tür Yaptırımları Destekleyen Bir Ülke Olmadı
- Yeni Kaledonyalılar Fransa’Dan Ayrılmayı Reddetti
- Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıfsad’In Düzenlediği Fotoğraf Sergisinin Açılışını Yaptı
- Sağlık Bakanlığı’Ndan Seminer
- Üniversiteler 18 Branşta Yarışacak
- Erdoğan: Akdeniz’Daki Doğal Kaynakların Gasp Edilmesi Kabul Edilemez
- “Benimle Oynar Mısın?” İnteraktif Pandomim Gösterisi Bugün
- Fatih Sondaj Gemisi Bugün İtibarıyle Akdeniz Sondajlarına Başladı
- Gündem:sabıka Kaydının Silinmesi
- Diyabet Derneği “Ufak Dokunuşlarla Yaşam Keyfi” Ana Temalı Konferans Düzenliyor
- Müzik Festivali, Mihriban Aviral Ve Latin Caz Topluluğu Konseri İle Devam Ediyor
- Gönyeli Sam’da Karma Resim Sergisi
- 16. Uluslararası Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor
- Piyanist Rüya Taner Fas’ın Başkenti Rabat’ta Resital Verecek
- Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıfsad’In Düzenlediği Fotoğraf Sergisinin Açılışını Yaptı
- “Benimle Oynar Mısın?” İnteraktif Pandomim Gösterisi Bugün
- Gazimağusa’da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Yapılıyor
- Sağlık’Ta Bir İlk.. Ölümcül Ventriküler Taşikardi’Ye Kesin Çözüm
- Diyabet Derneği “Ufak Dokunuşlarla Yaşam Keyfi” Ana Temalı Konferans Düzenliyor
- Hindistan’Da Domuz Gribi Vakaları Artıyor
- Sağlık Bakanlığı’Ndan Seminer
- Tenis’Te Deplasmanlı Lig Oluyor
- Sevim Pire Anıldı
- Şampiyon Gülenler Oldu
- Üniversiteler 18 Branşta Yarışacak
- 2. Maçlar Oynanıyor
- Kartingde Sezon Tamamlandı
- 7.hafta 1 Maç Dışında Tamamlandı
- Sisi Ve Abbas Filistin Meselesini Görüştü
- “Arap Kalkanı 1” Ortak Askeri Tatbikatı Mısır’Da Başladı
Abd: Türkiye’Nin Sınır Güvenliğine Bağlıyız
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevzileri bombalamasına ilişkin, “Türkiye NATO üyesi ve DAEŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız.” değerlendirmesi yapıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Bakanlıkta düzenlediği kameralara kapalı basın brifinginde bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Suriye’nin kuzeyine herhangi bir tarafın saldırıda bulunmasının bölgede Amerikalı askerlerin de olabilme ihtimalinden dolayı kendilerine endişe verdiğini belirten Palladino, “ Güvenlik endişesine ilişkin ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve istişare yapılması daha iyi bir yaklaşımdır.” dedi.
Palladino, Münbiç yol haritasını örnek vererek, ABD ile Türkiye’nin düzenli koordinasyon ve istişarelerini sürdürdüğünü, aktif bir şekilde yan yana eğitimlere devam ettiğini söyledi.
Sözcü Yardımcısı Palladino, Türk Silahlı Kuvvetlerinin , Halep’e bağlı Ayn El Arab ilçesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevzileri vurması nedeniyle, örgütün DAEŞ’le savaşmayı durduracağı açıklamasına yönelik soruya, “Türkiye NATO üyesi ve DAEŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız.” yanıtını verdi.
Palladino, ayrıca İran’ı “küresel terörizmin güçlü destekçisi ve terör faaliyetlerinin arkasındaki aktör” olmakla suçladı.
Daha önce İran’la nükleer anlaşma uyarınca kaldırılan yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini vurgulayan Palladino, “5 Kasım’da yürürlüğe girecek yaptırımlar, İran’ın ekonomisini etkileyen enerji, nakliyat, inşaat, sigorta sektörleri, İran Merkez Bankasının dahil olduğu ticari işlemler ve belirlenmiş İranlı şirketleri hedef alacak.” bilgisini paylaştı.
ABD’nin dün taraflara Yemen’deki çatışmaların bitirilmesine yönelik yaptığı çağrıya da değinen Palladino, bu ülkedeki çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin, halkın barış ve yeniden yapılanma yoluyla iyileşmesinin zamanının geldiğini yineledi.
Dışişleri Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, ABD’nin Yemen’deki savaşın bitmesi çağrısını yaptığı ancak buna karşılık neden Suudi Arabistan’a silah satışını durdurmadığına ilişkin bir soru üzerine, “Alanda bazı ilerlemeler kaydediliyor. Barış müzakereleri için gerekli zemin çalışmalarının düzenlenmesi konusunda ilerlemeye devam ediyoruz.” diye konuştu.
- Daü-4 B/blok 122 Numaralı Yurt Odasında Yangın Çıktı
- Ava Kapalı Bölgede Avlanan İki Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
- Uluçay: Kapıların Açılması Turizm Ve Ekonomiye Olumlu Yansıyacak
- Akar: Akdeniz’De, Türkiye Ve Kktc’Nin Yer Almadığı Hiçbir Projenin Yaşamaz
- Dp Genel Başkanı Denktaş, Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı
- Akıncı:derinya Ve Aplıç Kapıları Önümüzdeki Ay Açılabilir
- Ticaret Odası Mersin Ziyaretinden Memnun
- Vakıflar’Dan İhtiyaçlı Öğrencilere Eğitim Yardımı
- » İnme Tedavisi İçin İlk 4,5 Saat Kritik Önem Taşıyor
- » Erhürman, Cumartesi Günü Almanya Büyükelçisi Kremp’İ Kabul Etti.
- » Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’Ne Gükad’Dan Bağış
- » Erhürman, Alman Büyükelçi İle Görüştü
- » Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşunun 95’İnci Yıldönümü Kutluyor
- » Ubp Kurultay’Inda Oy Vermey İşlemi Devam Ediyor
- » Dp Genel Başkanı Denktaş, Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı
- » Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın İstanbul’A Gidiyor
- » Macron 7 Gün Sürecek ‘ateşkes Günü Turuna’ Strazburg’dan Başladı
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Ataoğlu, Londra’daki Ziyaretlerini Sürdürüyor
- » 2. Maçlar Oynanıyor
- » 7.hafta 1 Maç Dışında Tamamlandı
- » “Arap Kalkanı 1” Ortak Askeri Tatbikatı Mısır’Da Başladı
- » Abd Yeni İran Yaptırımlarını Uygulamaya Başladı
- » Dış Basın Birliği, Cumhuriyet Bayramını Kutladı
- » Abd Ve Türkiye Karşılıklı Olarak Yaptırımları Kaldırdı
- » Sağlık’Ta Bir İlk.. Ölümcül Ventriküler Taşikardi’Ye Kesin Çözüm
- » İran, İlk Defa Petrolü Borsada Satışa Sundu
- » Müzik Festivali, Mihriban Aviral Ve Latin Caz Topluluğu Konseri İle Devam Ediyor
- » Ava Kapalı Bölgede Avlanan İki Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
- » Akar: Akdeniz’De, Türkiye Ve Kktc’Nin Yer Almadığı Hiçbir Projenin Yaşamaz
- » Abd: Türkiye’Nin Sınır Güvenliğine Bağlıyız
- » Gazimağusa’da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Yapılıyor
- » Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Abd’Li Mevkidaşı Mattis İle Görüştü
- » Daü-4 B/blok 122 Numaralı Yurt Odasında Yangın Çıktı
- » Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Net Konuştu
- » Fatih Sondaj Gemisi Bugün İtibarıyle Akdeniz Sondajlarına Başladı
- » Uluçay: Kapıların Açılması Turizm Ve Ekonomiye Olumlu Yansıyacak
- » Yeni Kaledonyalılar Fransa’Dan Ayrılmayı Reddetti
- » Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıfsad’In Düzenlediği Fotoğraf Sergisinin Açılışını Yaptı
- » “Garagözün Perdesi” Gazimağusa’Da Sahneleniyor
- » Erdoğan: Akdeniz’Daki Doğal Kaynakların Gasp Edilmesi Kabul Edilemez
- » ‘gazze Yaşamayı Hak Ediyor’ Kampanyası Hedefi Aştı
- » Diyabet Derneği “Ufak Dokunuşlarla Yaşam Keyfi” Ana Temalı Konferans Düzenliyor
- » Kartingde Sezon Tamamlandı
- » Macron 7 Gün Sürecek ‘ateşkes Günü Turuna’ Strazburg’dan Başladı
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Ataoğlu, Londra’daki Ziyaretlerini Sürdürüyor
- » 2. Maçlar Oynanıyor
- » 7.hafta 1 Maç Dışında Tamamlandı
- » “Arap Kalkanı 1” Ortak Askeri Tatbikatı Mısır’Da Başladı
- » Abd Yeni İran Yaptırımlarını Uygulamaya Başladı
- » Abd Ve Türkiye Karşılıklı Olarak Yaptırımları Kaldırdı
- » Sağlık’Ta Bir İlk.. Ölümcül Ventriküler Taşikardi’Ye Kesin Çözüm
- » Müzik Festivali, Mihriban Aviral Ve Latin Caz Topluluğu Konseri İle Devam Ediyor
- » Ava Kapalı Bölgede Avlanan İki Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
- » Daü-4 B/blok 122 Numaralı Yurt Odasında Yangın Çıktı
- » Gazimağusa’da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Yapılıyor
- » Akar: Akdeniz’De, Türkiye Ve Kktc’Nin Yer Almadığı Hiçbir Projenin Yaşamaz
- » “Garagözün Perdesi” Gazimağusa’Da Sahneleniyor
- » Tenis’Te Deplasmanlı Lig Oluyor
- » Hindistan’Da Domuz Gribi Vakaları Artıyor
- » Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Abd’Li Mevkidaşı Mattis İle Görüştü
- » Kartingde Sezon Tamamlandı
- » Şampiyon Gülenler Oldu
- » Sisi Ve Abbas Filistin Meselesini Görüştü
- » Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Net Konuştu
- » Abd’Nin İran Yaptırımlarının İkinci Adımı Yarın Başlıyor
- » ‘gazze Yaşamayı Hak Ediyor’ Kampanyası Hedefi Aştı
- » Sevim Pire Anıldı
- » Uluçay: Kapıların Açılması Turizm Ve Ekonomiye Olumlu Yansıyacak
- » Çavuşoğlu: Türkiye Bu Tür Yaptırımları Destekleyen Bir Ülke Olmadı
- » Yeni Kaledonyalılar Fransa’Dan Ayrılmayı Reddetti
- » Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıfsad’In Düzenlediği Fotoğraf Sergisinin Açılışını Yaptı
- » Sağlık Bakanlığı’Ndan Seminer
- » Üniversiteler 18 Branşta Yarışacak
- » Erdoğan: Akdeniz’Daki Doğal Kaynakların Gasp Edilmesi Kabul Edilemez
- » “Benimle Oynar Mısın?” İnteraktif Pandomim Gösterisi Bugün
- » Fatih Sondaj Gemisi Bugün İtibarıyle Akdeniz Sondajlarına Başladı
- » Gündem:sabıka Kaydının Silinmesi
- » Diyabet Derneği “Ufak Dokunuşlarla Yaşam Keyfi” Ana Temalı Konferans Düzenliyor
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans