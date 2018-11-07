7 Kasım 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Abd: Türkiye’Nin Sınır Güvenliğine Bağlıyız
05 Kasım 2018 Pazartesi Saat 09:30

Abd: Türkiye’Nin Sınır Güvenliğine Bağlıyız

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri bombalamasına ilişkin, "Türkiye NATO üyesi ve DAEŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikim

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevzileri bombalamasına ilişkin, “Türkiye NATO üyesi ve DAEŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız.” değerlendirmesi yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Bakanlıkta düzenlediği kameralara kapalı basın brifinginde bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye’nin kuzeyine herhangi bir tarafın saldırıda bulunmasının bölgede Amerikalı askerlerin de olabilme ihtimalinden dolayı kendilerine endişe verdiğini belirten Palladino, “ Güvenlik endişesine ilişkin ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve istişare yapılması daha iyi bir yaklaşımdır.” dedi.

Palladino, Münbiç yol haritasını örnek vererek, ABD ile Türkiye’nin düzenli koordinasyon ve istişarelerini sürdürdüğünü, aktif bir şekilde yan yana eğitimlere devam ettiğini söyledi.
Sözcü Yardımcısı Palladino, Türk Silahlı Kuvvetlerinin , Halep’e bağlı Ayn El Arab ilçesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevzileri vurması nedeniyle, örgütün DAEŞ’le savaşmayı durduracağı açıklamasına yönelik soruya, “Türkiye NATO üyesi ve DAEŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız.” yanıtını verdi.

Palladino, ayrıca İran’ı “küresel terörizmin güçlü destekçisi ve terör faaliyetlerinin arkasındaki aktör” olmakla suçladı.
Daha önce İran’la nükleer anlaşma uyarınca kaldırılan yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini vurgulayan Palladino, “5 Kasım’da yürürlüğe girecek yaptırımlar, İran’ın ekonomisini etkileyen enerji, nakliyat, inşaat, sigorta sektörleri, İran Merkez Bankasının dahil olduğu ticari işlemler ve belirlenmiş İranlı şirketleri hedef alacak.” bilgisini paylaştı.
ABD’nin dün taraflara Yemen’deki çatışmaların bitirilmesine yönelik yaptığı çağrıya da değinen Palladino, bu ülkedeki çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin, halkın barış ve yeniden yapılanma yoluyla iyileşmesinin zamanının geldiğini yineledi.

Dışişleri Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, ABD’nin Yemen’deki savaşın bitmesi çağrısını yaptığı ancak buna karşılık neden Suudi Arabistan’a silah satışını durdurmadığına ilişkin bir soru üzerine, “Alanda bazı ilerlemeler kaydediliyor. Barış müzakereleri için gerekli zemin çalışmalarının düzenlenmesi konusunda ilerlemeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

Bu haber toplam 158 defa okunmuştur
Abd: Türkiye’Nin Sınır Güvenliğine Bağlıyız Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Erdoğan: Akdeniz’Daki Doğal Kaynakların Gasp Edilmesi Kabul Edilemez
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz’deki doğal kaynakların Türkiye ve KKTC dışlanarak gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceklerini vurguladı. Erdoğan, Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Bur...
Çavuşoğlu: Türkiye Bu Tür Yaptırımları Destekleyen Bir Ülke Olmadı
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen 18’inci D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye’nin karşılıklı yaptı...
Abd Ve Türkiye Karşılıklı Olarak Yaptırımları Kaldırdı
Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye karşılıklı olarak yaptırımları kaldırdı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik yaptırımları kal...
Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Abd’Li Mevkidaşı Mattis İle Görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüştü. Akar ve Mattis görüşmesinde, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu. NTV/..
Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Net Konuştu
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz, Kıbrıs’ta Türkiye ve KKTC’nin hak ve menfaatlerine karşı her tür girişime, oldu bittiye müsaade etmeyeceklerini söyledi. Akar, bakanlığının 2019 bütçesinin görüşüldüğü TB...
Abd: Türkiye’Nin Sınır Güvenliğine Bağlıyız
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri bombalamasına ilişkin, "Türkiye NATO üyesi ve DAEŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikim...
Fatih Sondaj Gemisi Bugün İtibarıyle Akdeniz Sondajlarına Başladı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Fatih sondaj gemisinin bugün itibariyle Akdeniz sondajlarına başladığını belirterek, "Fatih sondaj gemimiz 229 metre uzunluğunda, 10...
İnme Tedavisi İçin İlk 4,5 Saat Kritik Önem Taşıyor
Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği (BEYİNDER) Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, inmenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ancak bunun için hastanın inme başlangıcının ilk saatlerinde hastaneye ulaştırılması gerektiğini belirter...
“Ege Ve Akdeniz’De Oldu Bittiye Müsaade Etmeyeceğiz”
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası’nın konuğu oldu. Doğu Akdeniz ve Ege’de Yunanistan ile yaşanan gerilimlerle ilgili konuşan Akar, Yunanistan’ın her türlü provokasyondan uzak durmasını bekledikleri...
Kalın: Türkiye Doğu Akdeniz’Deki Haklarından Vazgeçmeyecek
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Doğu Akdeniz’deki doğal gaz çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalın, “bizim Doğu Akdeniz ...
Sondaj Gerilimi…. Akar: Atılacak Hiçbir Adıma Müsaade Edilmeyecek
Doğu Akdeniz’dek doğal gaz arama çalışmalarındaki gerilim sürüyor. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir" dedi. Akar, Doğu Akdeniz�...
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’Na Ait  Terkedilmiş Araç Bulundu
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Sultangazi'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait terkedilmiş bir araç bulundu. Diplomatik plakalı araçta incele...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans