7 Kasım 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
“Arap Kalkanı 1” Ortak Askeri Tatbikatı Mısır’Da Başladı
05 Kasım 2018 Pazartesi Saat 09:30

“Arap Kalkanı 1” Ortak Askeri Tatbikatı Mısır’Da Başladı

Arap ülkelerinin ortak tatbikatı "Arap Kalkanı 1" Mısır'da başladı. Arap ülkeleri arasındaki askeri iş birliğini kuvvetlendirmek ve savaş kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikat Mısır'ın ev sahipliğinde ba

Arap ülkelerinin ortak tatbikatı “Arap Kalkanı 1” Mısır’da başladı.
Arap ülkeleri arasındaki askeri iş birliğini kuvvetlendirmek ve savaş kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikat Mısır’ın ev sahipliğinde başladı.

Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün’ün katıldığı tatbikatta Fas ve Lübnan, gözlemci olarak yer alıyor.
Mısır’ın kuzeybatısındaki Muhammed Necib Askeri Üssü’nde yapılacak tatbikatın 16 Kasım’a kadar sürmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre, tatbikata katılan Suudi Arabistan birliklerinin komutanı Abdullah bin Hüseyin es-Sebii, tatbikatın askeri iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.
Sebii, tatbikatın terörle mücadele, sınırdaki köyleri temizleme ve güvenliğini sağlama, patlayıcılarla mücadele, kıyı güvenliği, kara, deniz ve hava muharebesiyle ilgili bir dizi faaliyeti içerdiğini belirtti.

Bu haber toplam 11298 defa okunmuştur
“Arap Kalkanı 1” Ortak Askeri Tatbikatı Mısır’Da Başladı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Yeni Kaledonyalılar Fransa’Dan Ayrılmayı Reddetti
Bağımsızlık referandumuna katılan Yeni Kaledonyalı seçmenlerin yaklaşık yüzde 57'si Fransa’dan ayrılmayı kabul etmedi. Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunda sandık başına gide...
Abd’Nin İran Yaptırımlarının İkinci Adımı Yarın Başlıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından uygulamaya koyacağı yaptırımların ikinci aşaması yarın TSİ 08.00'de yürürlüğe giriyor. Trump'ın anlaşmadan çekilme ka...
“Arap Kalkanı 1” Ortak Askeri Tatbikatı Mısır’Da Başladı
Arap ülkelerinin ortak tatbikatı "Arap Kalkanı 1" Mısır'da başladı. Arap ülkeleri arasındaki askeri iş birliğini kuvvetlendirmek ve savaş kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikat Mısır'ın ev sahipliğinde ba...
Sisi Ve Abbas Filistin Meselesini Görüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Şarm eş-Şeyh'te bir araya geldi. Gündemde Filistin davası vardı. Mısır resmi ajansı MENA'nın haberinde, iki liderin Şarm eş-Şeyh'teki "...
Avrupa’Da Tek Kullanımlık Plastik Ürünler Yasaklanıyor
Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada, plastik tabak, çatal, kaşık ve bıçak ile pipet, kulak çöpü gibi tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını öngören tasarı kabul edildi. Düzenleme, başka bir maddeden üretilebilecek tek kul...
Ab Kurumları 2019 Bütçesinde Anlaşamadı
Avrupa Birliği (AB) kurumları arasında 2019 yılı genel bütçesinde anlaşmazlık oluştu. AB Konseyi, birliğin 2019 yılı genel bütçesine ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, bütçede Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından talep edilen ...
Yunanistan’In Karasularını 12 Mile Çıkarma Hamlesine Çipras Müdahalesi
Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras'ın, ülkesinin bazı bölgelerinde karasularının 6 milden 12 mile çıkarmasına ilişkin hazırlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini durdurarak, yasa tasarısı olarak meclise ge...
Tusk:avrupa’Nın Tek Çıkarı, Arkasında Kim Olduğuna Bakmaksızın Tüm Detayları Ortaya Çıkarm...
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Avrupa'nın tek çıkarı, arkasında kim olduğuna bakmaksızın tüm detayları ortaya çıkarmaktır." dedi. Straz...
Trump ‘Kaşıkçı’nın Öldürülmesinde’ Veliaht Prens Selman’I Sorguluyor
ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın dahlinin olup olmadığı sorusuna, "Orada işleri (idareyi) bu seviyede daha fazla yürüten kişi Prens. ...
Sığınmacılar Ab Kapısında Soğukla Savaşıyor
Farklı ülkelerden yüzlerce sığınmacı, Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırına yakın bir noktada soğuk havaya aldırış etmeden bekleyişini sürdürüyor. Avrupa Birliği'nin (AB) 2016 yılında Batı Balkan rotasını kapatmasının ...
İsrail Askerleri Batı Şeria’Da Bir Filistinliyi Şehit Etti
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç şehit oldu. Cenin kentindeki sağlık kaynakları, İsrail askerlerinin, Tubas kentinin Tammun beldesinde açtığı ateş nedeniyle...
Bm: Fransa’Daki Peçe Yasağı İnsan Haklarının İhlali
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi, Fransa'daki peçe yasağının insan hakları ve dini özgürlüğün ihlali olduğuna hükmetti. Fransa'da 2012 yılında peçe giydikleri için yargılanan ve mahkum edilen iki Müslüman ka...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans