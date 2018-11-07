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05 Kasım 2018 Pazartesi Saat 09:31
7.hafta 1 Maç Dışında Tamamlandı
K-PET SÜPER LİG TOL - Çetinkaya, 1-1 Gönyeli - Küçük Kaymaklı, 1-1 Binatlı - Merit Alsancak Yeşilova, 2-0 YAK - Lefke, 5-0 Esentepe - MTG, 0-1 GG - BÜY, 2-2 Gençler Birliği - Cihangir, 2-2 5 Kasım Pazartesi, saat 18:00 Girne Halk Evi - Do
K-PET SÜPER LİG
TOL – Çetinkaya, 1-1
Gönyeli – Küçük Kaymaklı, 1-1
Binatlı – Merit Alsancak Yeşilova, 2-0
YAK – Lefke, 5-0
Esentepe – MTG, 0-1
GG – BÜY, 2-2
Gençler Birliği – Cihangir, 2-2
5 Kasım Pazartesi, saat 18:00
Girne Halk Evi – Doğan Türk Birliği, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
K-PET 1. LİG
Bostancı Bağcıl – Yeni Boğaziçi, 1-2
Yalova – Doğancı, 1-1
Mormenekşe – Düzkaya, 3-2
Maraş – Akova, 2-6
Karşıyaka – Ozanköy, 2-2
Hamitköy – Çanakkale, 3-0
Değirmenlik – Göçmenköy, 0-1
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya, 2-3
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
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