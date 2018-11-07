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Kartingde Sezon Tamamlandı
2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting şampiyonası’nda 5 yarışlık sezon dün Cemsa Sporting Center’de yapılan yarışla tamamlandı.
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından ve Başbakanlık Uyuşturucu ile mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda organize edilen 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası dün Cemsa Sporting Center’de yapılan sezonun beşinci yarışıyla tamamlandı.
Dün yapılan sezonun final yarışında Mini ve Junior kategoride olmak üzere toplam 10 yarışmacı mücadele etti. Yağmur ihtimaline karşı sabaha alınan yarış hızlı bir programla yapılırken yarışmacılar, sıralama, ilk yarışla ve final yarışları olmak üzere üçer seans piste çıktılar.
Yaklaşık 1,4 kilometre uzunluğunda büyük pist şeklinde mücadele edilen organizasyon sonunda Mini kategoride Niyazi Özçınar birinci olmayı başardı. son üç yarışa damga vuran Özçınar sezonu şampiyon olarak tamamlamayı da başardı. Günün mini ikincisi Mustafa Efeefe ve üçüncüsü Hasan Bedel olurken, Efeefe ve Bedel sırasıyla şampiyonada da iki ve üç oldular.
Çekişmeli yarışların ardında Junior kategoride puanlar eşitlendi. Günün birincisi Mert Uzun olurken onu Demir Emre takip etti. Şampiyonada puanları eşitlenen ikiliden Demir Emre, sıralama derecelerine göre şampiyonluğa uzanan isim oldu. Günün Junior üçüncüsü ise Mehmet Salih Çelikden oldu.
Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye giren yarışmacılara kupalarını anneleri takdim etti. Sezon boyunca 10 Mini, 6 Junior, 6 Senior ve 5 Shifter olmak üzere toplamda 27 yarışmacı 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası’nda mücadele etti.
Şampiyona puan durumlarının önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans