2. Maçlar Oynanıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından organize edilen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvasına bu akşam oynanacak olan iki maçla devam edilecek. Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası sponsorluğunda ve KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen turnuva Gençlik Gücü halı sahasında yer alıyor.

İlk maçlarda Kıbrıs Gazetesi ve Yenidüzen Galip

Turnuvanın ilk maçlarında Kıbrıs Gazetesi ile Basın-Sen karşı karşıya gelmiş ve sahadan Kıbrıs Gazetesi 4-3 gelip ayrılmıştı, ikinci maçta ise Yenidüzen Gazetesi, Diyalog Gazetesi’ni 4-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamışlardı. . Karşılaşmaları ise Serdar Bilgimer ve Ozan Kel’in yönetirken, BRT ise ilk haftayı BAY geçti.

Tek devreli lig oynanacak

Gençlik Gücü Halı Sahası’nda her Perşembe akşamı oynanacak karşılaşmalar tek devreli lig usulüne göre oynanacak ve lig sonunda ilk dört sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme sistemine göre yarı final oynayacak. Turnuvada alınan sonuçlar, program ve puan durumu şöyle:

İlk maç Sonuçları

Kıbrıs Gazetesi – Basın-Sen: 4-3

Yenidüzen Gazetesi – Diyalog Gazetesi: 4-2

1 Kasım Perşembe

Basın-Sen – BRT

Diyalog Gazetesi – Kıbrıs Gazetesi

Puan Tablosu