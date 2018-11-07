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Üniversiteler 18 Branşta Yarışacak
KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 2018-2019 Eğitim Yılı Üniversite Spor Oyunları Kasım ayında başlıyor.
KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Kınacı dün bir basın açıklaması yaptı ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi.
Üniversite adası olan ülkemiz 100,000’nin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu bağlamda federasyonumuz düzenlemiş olduğu bu yarışmalarda adamızda eğitim gören bu öğrencilerin spor yapmaları ve diğer Üniversite öğrencileri tanışma ve kaynaşmaları amaçlanmaktadır. Üniversite oyunları düzenlenirken ülkemizde yer alan Üniversite kampüslerinde bu oyunların yapılması planlanmakta olup büyük bir kısmı bu şekilde yapılmaktadır. Bununla birlikte 2018 yılında Avrupa Üniversite Sporları Birliği ile yapılan üyelik görüşmeleri sonuçlanmış ve Üniversitelerimizin burada yarışmasına olanak sağlanmıştır. Bunun sonucu olarak ilk kez yaz aylarında Girne Amerikan Üniversitesi Portekiz’de yapılan Avrupa Üniversite Oyunlarında Kürek branşında yarışarak bir ilki gerçekleştirmiştir. Yine uzun yıllardır ülkemizde Futsal branşında faaliyet yapan ve bu sporun ülkemizde yaygınlaşmasına en büyük etken olan Federasyonumuz ile Futbol Federasyonu işbirliği yaparak Üniversite Oyunlarında Futsal branşında şampiyon olan Doğu Akdeniz Üniversitesinin Futsal Şampiyon Külüpler kupasında ülkemizi temsil etmesini sağlayarak bir başka açılımın yapılmasına olanak sağlamıştır. Tüm bu dış açılım imkanları uzun yıllardır bu konuda sıkıntı yaşayan Ülke gençliğimiz için bir nefes ve heyecan olmuştur.
Bu yıl Üniversite Spor Oyunlarını hem Türkiye hemde EUSA faaliyet programı ile paralel bir şekilde yapılması planlanmıştır. Geçen yıl Üniversite Spor Oyunlarında Şampiyon olan Üniversitelerimiz bu yıl EUSA’nın düzenleyeceği şampiyonalara katılma hakkı elde etmişlerdir. Bu şampiyonalarda özelde kendi Üniversitelerini temsil ederken genelde ise Ülkemiz tanıtımına katkı koyacaklardır. Bu yıl 17 branşta yapılması planlanan Üniversite Spor Oyunlarında katılımın gecen yıllara göre artmış olması bizler adına sevindiricidir. Bu yıl hizmete giren Federasyon binamız ve personelimiz ile artık daha kurumsal bir yapıya kavuşan Federasyonumuz Üniversitelerimize birçok yenilik ve kolaylık sağlamak adına çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm bunların ışığında 2018-2019 eğitim yılı Üniversite Spor Oyunlarında en büyük eksiklik olarak böyle büyük bir organizasyona sponsor bulamamak en büyük eksikliğimiz olarak görülmektedir. KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu olarak 2018-2019 Eğitim yılı Üniversite Spor Oyunlarının tüm Üniversitelerimize hayırlı olmasını diler. Üniversite Spor Oyunlarında görev alan herkese başarılar dileriz.
2019 yılı EUSA Faaliyet Programı
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans