Şampiyon Gülenler Oldu

Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, Halil Şendilli darts turnuvası 53 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı. Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, Halil Şendilli darts turnuvası 53 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı. Gerç