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Şampiyon Gülenler Oldu
05 Kasım 2018 Pazartesi Saat 09:31

Şampiyon Gülenler Oldu

Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, Halil Şendilli darts turnuvası 53 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı. Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, Halil Şendilli darts turnuvası 53 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı. Gerç

Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, Halil Şendilli darts turnuvası 53 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı.

Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, Halil Şendilli darts turnuvası 53 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı.

Gerçekleştirilen turnuvada şampiyon Ergün Gülenler, ikinci Caner Bozbeyli, üçüncü Hakan Boral, dördüncü Ali Yeşilada oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini Şendilli’nin ailesi takdim etti.

En az darts’ta bitiren: Elmas Çocuk – 127 Finiş

En yüksek sayı atan: Tamer Kaya – Üç 180

En yüksek sayıdan bitiren: Cemal Gingi – 13 Ok

 

 

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