Sevim Pire Anıldı

Green Pedal Bisiklet Kulübü tarafından düzenlenen Sevim Pire anı bisiklet sürüşü “Sağlık için pedal çevir” sloganı ile gerçekleştirildi. Halkımızın yanı sıra bisiklet severlerin katıldığı 2.geleneksel Sevim Pire anı bisiklet sürüşü 10 KM halk sürüşü ile 500 + KM Kıbırıs turu olarak düzenlenen sürüş etkinliği Namık Kemal meydanında başladı.

İlk Kategori

İki farklı kategoride yapılan sürüş büyük bir heyecanla adım adım takip edilen 500+ km’lik Dayanıklılık sürüşünde Murat Alpal, Kazım Beyoğlu, Kamil Pehlivanoğlu ve Şükrü Günsoy 504 km’yi gece gündüz demeden başarılı bir şekilde sürerek ilk kategori tamamlandı. Sürüş esnasında onları yalnız bırakmayan diğer bisiklet sürücüleri de ara ara sürüşlere katılarak durak noktalarında enerji vererek renk kattılar.

İkinci Kategori

İkinci kategoride ise, 7’den 70’e her yaştan bisikletçinin katıldığı ve “Sağlık için pedal çevir.” sloganıyla büyük bir keyifle ve bilinçle pedal çevirilerek Gazimağusa sokakları feth edilen bir halk sürüşü gerçekleştirildi. Trafikteki rehberlikleriyle Polis Teşkilatına, Pire Ailesine, trafikte sabırla bekleyen sürücülere, tüm Green Pedal Ailesine teşekkür edilirken, 2.Sevim Pire Anı Sürüşü gerçekleştirilerek “Sevim Pire” sevgiyle anılmış oldu. Green Pedal Bisiklet Kulübü tarafından düzenlenen Sevim Pire anı bisiklet sürüşü “Hayat, birlikte pedal çevirdikçe güzel” sloganı ile de etkinliğin anlamına dikkat çekildi.