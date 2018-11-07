K.T. Diyabet Derneği “Ufak Dokunuşlarla Yaşam Keyfi” ana temalı konferans düzenliyor

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Obezite ve diyabetin hızla yayıldığı ülkemizde, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak dayatılan bol enerjili gıdalarla beslenme ve hareketsiz yaşam biçimine alternatif yaşam biçimi geliştirmek mümkün.Kıbrıs Türk Diyabet Derneği 3 Kasım Cumartesi günü Lefkoşa’da Thalassemia Salonunda “Ufak Dokunuşlarla Yaşam Keyfi” adıyla bir konferans düzenliyor.

Saat 14:00 de başlayacak konferansa konuşmacı olarak endokrinoloji, metabolizma hastalıkları ve diyabet uzmanı Prof. Dr. Taner Damcı katılacak. Konferans sonrası Damcı arzu edenlere kitaplarını imzalayacak.

Konferansa katılanlara katılım belgesi verilecek.